Nya rekordvolymer i Göteborg

En ny sjöförbindelse inom Östersjöregionen. Ytterligare en direktlinje till Asien. Rekordhöga godsvolymer inklusive en kraftig ökning av transporter via järnväg. APM Terminals har ett antal positiva nyheter att redovisa.

”Viktiga steg mot mer robusta, hållbara och effektiva logistiklösningar för export- och importföretag i hela landet”, är bolagets egen sammanfattning i en pressrelease.

APM Terminals Gothenburg är Skandinaviens största containerterminal mätt i godsvolym och skeppar nästan hälften av alla containrar som går till och från Sverige.

APM Terminals är dessutom den enda terminal i Sverige som kan hantera de största containerfartygen upp till 20 000 TEU, skriver bolaget.

Flera nya linjer

Ska vi stanna där för ett ögonblick så står ”TEU” för Twenty-foot Equivalent Unit, på svenska tjugofots ekvivalent enhet.

Det är ett standardmått för att mäta kapaciteten på containerfartyg och terminaler, baserat på längden av en standard 20-fots container.

En TEU motsvarar alltså en 20-fots container och när man pratar om kapaciteten på ett containerfartyg, uttrycks den i antalet TEU den kan transportera.

16 juli introducerades den nya kortsjölinjen Scandinavia West Coast Express mellan Göteborg och Baltikum.

Linjen följer rutten Göteborg-Århus-Klaipéda-Gdansk-Göteborg med transittider på 2-4 dagar mellan Skandinavien och Baltikum.

”En snabb, tillförlitlig och hållbar länk mellan Skandinavien och de nedre baltiska marknaderna”, säger Mikael Gutman, vd för APM Terminals Nordic.

