Nya sjöfartslinjer och rekordvolymer. APM Terminals i Göteborgs hamn redovisar starka siffror och en kraftig ökning av transporter på räls.
Nya rekordvolymer i Göteborg
En ny sjöförbindelse inom Östersjöregionen. Ytterligare en direktlinje till Asien. Rekordhöga godsvolymer inklusive en kraftig ökning av transporter via järnväg. APM Terminals har ett antal positiva nyheter att redovisa.
”Viktiga steg mot mer robusta, hållbara och effektiva logistiklösningar för export- och importföretag i hela landet”, är bolagets egen sammanfattning i en pressrelease.
APM Terminals Gothenburg är Skandinaviens största containerterminal mätt i godsvolym och skeppar nästan hälften av alla containrar som går till och från Sverige.
APM Terminals är dessutom den enda terminal i Sverige som kan hantera de största containerfartygen upp till 20 000 TEU, skriver bolaget.
Flera nya linjer
Ska vi stanna där för ett ögonblick så står ”TEU” för Twenty-foot Equivalent Unit, på svenska tjugofots ekvivalent enhet.
Det är ett standardmått för att mäta kapaciteten på containerfartyg och terminaler, baserat på längden av en standard 20-fots container.
En TEU motsvarar alltså en 20-fots container och när man pratar om kapaciteten på ett containerfartyg, uttrycks den i antalet TEU den kan transportera.
16 juli introducerades den nya kortsjölinjen Scandinavia West Coast Express mellan Göteborg och Baltikum.
Linjen följer rutten Göteborg-Århus-Klaipéda-Gdansk-Göteborg med transittider på 2-4 dagar mellan Skandinavien och Baltikum.
”En snabb, tillförlitlig och hållbar länk mellan Skandinavien och de nedre baltiska marknaderna”, säger Mikael Gutman, vd för APM Terminals Nordic.
Kopplar på Asien-traden
Vidare har Maersk och Hapag-Lloyd valt att förlänga sin Asien-Europa-rutt AE5 till att även inkludera Göteborg på obestämd tid.
Från och med vecka 36 kommer det oceangående fartyget att anlöpa APM Terminals i Göteborg veckovis, för vidare färd mot Rotterdam och slutdestinationen kinesiska Qingdao.
”Vi är väldigt glada över att välkomna AE5-tjänsten. Den bidrar till ett starkt erbjudande för den svenska industrin och vårt gemensamma fokus på pålitliga logistiklösningar,” säger Mikael Gutman.
Rekordsiffror för terminalen
Juli 2025 blev den mest godsintensiva månaden i terminalens historia. Hela 47 805 containrar hanterades under en månad.
Under första halvåret 2025 ökade importvolymerna med 8,5 procent jämfört med motsvarande period 2024 och volymen importgods via järnväg med 14,6 procent. ”Den starka tillväxten på järnväg är särskilt positiv, det är ett steg mot mer hållbara logistikkedjor. För att säkra omställningen långsiktigt krävs dock fortsatta nationella satsningar på en modern och kapacitetsstark järnvägsinfrastruktur,” avslutar Mikael Gutman.
