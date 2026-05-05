Rabatt på rysk olja göder Putins krigskassa

USA har gett Ryssland fritt fram

Det har fått USA att ändra attityd. USA utfärdade snabbt, efter krigsutbrottet, ett besked att det var fritt fram för Ryssland att sälja råolja från sina fartyg ur skuggflottan, en befrielse från sanktioner som gällde fram till 11 april.

16 april förlängdes detta frikort för rysk råolja och väntas nu gälla till och med 16 maj.

Donald Trump har motiverat det ryska frikortet med att det ska bidra till att hålla oljekostnaden nere under Iran-kriget, eftersom länder nu lagligt kan köpa hundratals miljoner fat råolja av Ryssland.

”Allt eftersom förhandlingarna accelererar vill finansdepartementet se till att all olja är tillgänglig för dem som behöver den”, är en kommentar från USA:s finansdepartement Oilprice vidarebefordrar.

Oljetanker på väg in i hamn i Mumbai. Indien och Kina utnyttjar möjligheten att köpa rysk råolja obegränsat nu och bidrar till den ryska krigskassan. (Foto: Rafiq Maqbool/AP-TT)

”Kommer att fortsätta”

Eftersom utvecklingen kring Iran fortsätter vara osäker, väntas den ryska försäljningen av råolja till Indien ligga kvar på rekordnivåer under april och maj.

De pengar Ryssland tjänar på detta är naturligtvis ett välkommet bidrag till den ryska krigskassan, som är ansträng när kriget i Ukraina gått in på femte året.

”Konkurrensen om rysk råolja mellan Indien och Kina har varit intensiv och kommer att fortsätta vara det för laster som lastas i juni”, säger Muyu Xu, senioranalytiker på Kpler, hos CNBC.

”Att Hormuzsundet i praktiken stängs får asiatiska länder att söka billig råolja som är lättillgänglig, och rysk råolja faller inom den kategorin”, tillägger Xu.

Jubel i Moskva när USA lättar på sanktionerna.