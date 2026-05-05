Ryssland ser sina oljeintäkter stiga kraftigt efter USA:s frikort på grund av kriget mor Iran. Nu flödar den ryska oljan globalt.
Rabatt på rysk olja göder Putins krigskassa
Efter den ryska invasionen av Ukraina 2022 infördes många och strikta sanktioner mot handel med Ryssland.
Under de år som gått sedan dess har Europa och USA minskat sitt beroende av rysk gas och annan energi och pressat andra länder att göra samma sak.
Samtidigt har länder som Indien och Kina fortsatt köpa råolja och gas från Ryssland, sedan krigsutbrottet rabatterad sådan, för att minska sina kostnader och trygga sin energiförsörjning.
Ökat markant sedan 2022
Kinas och Indiens import av rysk råolja har ökat markant sedan 2022. Kina köpte 2024 mer än 100 miljoner ton rysk olja, motsvarande nästan 20 procent av Kinas energiimport och naturligtvis en rekordnivå.
Indien lade samtidigt enligt uppskattningar 140 miljarder dollar på rysk energi som importerades.
Nu har USA:s krig mot Iran satt världen i ett nytt läge. Vissa länder anser sig tvungna att vända sig tillbaka till Ryssland i spår av den störning i oljehandeln kriget mot Iran innebär, den som kallats ”den största störningen av oljehandeln i historien”.
USA har gett Ryssland fritt fram
Det har fått USA att ändra attityd. USA utfärdade snabbt, efter krigsutbrottet, ett besked att det var fritt fram för Ryssland att sälja råolja från sina fartyg ur skuggflottan, en befrielse från sanktioner som gällde fram till 11 april.
16 april förlängdes detta frikort för rysk råolja och väntas nu gälla till och med 16 maj.
Donald Trump har motiverat det ryska frikortet med att det ska bidra till att hålla oljekostnaden nere under Iran-kriget, eftersom länder nu lagligt kan köpa hundratals miljoner fat råolja av Ryssland.
”Allt eftersom förhandlingarna accelererar vill finansdepartementet se till att all olja är tillgänglig för dem som behöver den”, är en kommentar från USA:s finansdepartement Oilprice vidarebefordrar.
”Kommer att fortsätta”
Eftersom utvecklingen kring Iran fortsätter vara osäker, väntas den ryska försäljningen av råolja till Indien ligga kvar på rekordnivåer under april och maj.
De pengar Ryssland tjänar på detta är naturligtvis ett välkommet bidrag till den ryska krigskassan, som är ansträng när kriget i Ukraina gått in på femte året.
”Konkurrensen om rysk råolja mellan Indien och Kina har varit intensiv och kommer att fortsätta vara det för laster som lastas i juni”, säger Muyu Xu, senioranalytiker på Kpler, hos CNBC.
”Att Hormuzsundet i praktiken stängs får asiatiska länder att söka billig råolja som är lättillgänglig, och rysk råolja faller inom den kategorin”, tillägger Xu.