Ekonomisk ångest håller Generation Z vaken

GenZ har svårt emd sömnen och ägnar sig mer åt "doomscrolling" på mobilen. (Foto: Elizeu Dias/Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Generation Z, den unga vuxengenerationen född mellan 1997 och 2012, står inför en växande mental hälsokris präglad av ekonomisk oro, sömnproblem och arbetsrelaterad stress.

Enligt en rapport från Modern Health upplever 76 procent av Gen Z och millenniegenerationen att finansiell ångest negativt påverkar deras arbetsproduktivitet, vilket påverkar sömn, humör och energi negativt.

Samtidigt visar en undersökning gjord av det amerikanska madrassföretaget Amerisleep att 70 procent av Gen Z är så oroade över pengar att de inte kan sova, skriver Fortune.

Företaget hade frågat 1 000 personer i alla åldrar om sin sömn och ungefär hälften av alla tillfrågade svarade att de har svårt att sova på grund av finansiell stress. Ungefär hälften uppgav också att det blivit värre sedan Donald Trump tog över som president.

Gen Z ägnar sig åt “doom scrolling”

De i Gen Z som uppger att de har svårt att sova säger ägnar de sig åt aktiviteter som “bed rotting” och “doom scrolling”, alltså att ligga i sängen och bara kolla på mobiltelefonen för att hantera sin oro.

Unga vuxna sitter med mobilen istället för att sova. (Foto: Mathieu Bigard / Unsplash)

Denna ekonomiska stress påverkar inte bara individernas välbefinnande utan även deras arbetsliv. Enligt Modern Health:s rapport har 79 procent av de unga arbetstagarna offrat sin mentala hälsa för att möta arbetskrav, och 68 procent känner skuld när de tar ledigt för att ta hand om sin mentala hälsa.

Trots att många söker hjälp för sin psykiska hälsa, finns det en brist på tillgång till stöd och en rädsla för att bli stämplade som otillräckliga om de tar ledigt för att ta hand om sin hälsa.

Vill ha förebyggande mentalvård

För att möta dessa utmaningar efterlyser Generation Z och millenniegenerationen mer tillgängligt och förebyggande mentalvårdsstöd.

Enligt Modern Health:s rapport vill 96 procent av de anställda ha tillgång till förebyggande mentalhälsovård som en del av sina förmåner, och 94 procent rapporterar att tidigare vård skulle förbättra deras arbetsliv.

Trots detta söker endast 19 procent stöd vid de första tecknen på problem, ofta på grund av bristande tillgång eller rädsla för stigma.

ArbetslivGeneration ZOroPsykisk ohälsa
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

