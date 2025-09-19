Ekonomisk ångest håller Generation Z vaken

Enligt en rapport från Modern Health upplever 76 procent av Gen Z och millenniegenerationen att finansiell ångest negativt påverkar deras arbetsproduktivitet, vilket påverkar sömn, humör och energi negativt.

Samtidigt visar en undersökning gjord av det amerikanska madrassföretaget Amerisleep att 70 procent av Gen Z är så oroade över pengar att de inte kan sova, skriver Fortune.

Företaget hade frågat 1 000 personer i alla åldrar om sin sömn och ungefär hälften av alla tillfrågade svarade att de har svårt att sova på grund av finansiell stress. Ungefär hälften uppgav också att det blivit värre sedan Donald Trump tog över som president.

Gen Z ägnar sig åt “doom scrolling”

De i Gen Z som uppger att de har svårt att sova säger ägnar de sig åt aktiviteter som “bed rotting” och “doom scrolling”, alltså att ligga i sängen och bara kolla på mobiltelefonen för att hantera sin oro.

Unga vuxna sitter med mobilen istället för att sova. (Foto: Mathieu Bigard / Unsplash)

Denna ekonomiska stress påverkar inte bara individernas välbefinnande utan även deras arbetsliv. Enligt Modern Health:s rapport har 79 procent av de unga arbetstagarna offrat sin mentala hälsa för att möta arbetskrav, och 68 procent känner skuld när de tar ledigt för att ta hand om sin mentala hälsa.

Trots att många söker hjälp för sin psykiska hälsa, finns det en brist på tillgång till stöd och en rädsla för att bli stämplade som otillräckliga om de tar ledigt för att ta hand om sin hälsa.