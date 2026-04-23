Misstänkta manipulationer av data på väder vid Charles de Gaulle-flygplatsen utreds i Frankrike, som kopplas till vadslagning på Polymarket.
Fusk med väder – Frankrike utreder efter spel på Polymarket
På så kallade prediktionsmarknader som Polymarket kan man satsa pengar på det mesta, exempelvis hur många inlägg Elon Musk gör på X den här månaden, om FBI-chefen får sparken snart, det blir fred i Mellanöstern innan juli, eller om bitcoin når 150 000 dollar före nyår.
De har också mer traditionell vadslagning kring sport, och mer vardagliga saker som vilket väder det kommer att vara i morgon.
Manipulation av vädersensorer
Just spel på väder på Polymarket har nu lett till en polisutredning i Frankrike.
Frankrikes statliga vädertjänst Météo-France har slagit larm om misstänkt manipulation av vädersensorer vid Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris.
Enligt myndigheten registrerades plötsliga temperaturökningar på 4–5 grader under kvällstid den 6 och 15 april. Vid båda tillfällena noterades dagens högsta temperatur just då, vilket väckt misstankar om att mätdata kan ha manipulerats.
Avgörande för flygsäkerheten
Mätningarna från flygplatsens väderstation är avgörande för flygsäkerheten, då de används av piloter och flygledning för att bedöma start- och landningsförhållanden.
Det finns misstankar om att det rör sig om en kupp – samma data används för att avgöra utfall i vadslagning på plattformen Polymarket, där användare satsar pengar på verkliga händelser som temperatur och nederbörd.
Dubbelt så hög omsättning på spelet
De misstänkta avvikelserna uppmärksammades först av handlare och meteorologer i ett franskt väderforum. Enligt tillgängliga uppgifter omsatte kontrakten kopplade till temperaturerna omkring 1,4 miljoner dollar – mer än dubbelt så mycket som normalt för liknande dagliga temperaturspel i Paris.
Meteorologen Ruben Hallali, som var en av dem som slog larm, beskriver mätningarna den 15 april som särskilt anmärkningsvärda. Temperaturen steg då från 16,9 till 21,9 grader på bara tolv minuter, samtidigt som luftfuktigheten sjönk kraftigt.
”Om det finns fel i dessa data kan det vara farligt”, säger han till Bloomberg.
Efter händelserna har Polymarket ändrat datakälla för sina Paris-relaterade temperaturspel till en annan flygplats i området. Utredningen kring de misstänkta manipulationerna pågår.
