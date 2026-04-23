Fusk med väder – Frankrike utreder efter spel på Polymarket

De har också mer traditionell vadslagning kring sport, och mer vardagliga saker som vilket väder det kommer att vara i morgon.

Manipulation av vädersensorer

Just spel på väder på Polymarket har nu lett till en polisutredning i Frankrike.

Frankrikes statliga vädertjänst Météo-France har slagit larm om misstänkt manipulation av vädersensorer vid Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris.

Enligt myndigheten registrerades plötsliga temperaturökningar på 4–5 grader under kvällstid den 6 och 15 april. Vid båda tillfällena noterades dagens högsta temperatur just då, vilket väckt misstankar om att mätdata kan ha manipulerats.