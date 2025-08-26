Frankrikes börs faller nära två procent när politisk osäkerhet skakar marknaden och drar med sig särskilt storbanker och byggbolag ned.
Börsfrossa i Paris – storbankerna rasar
Än så länge har inte börskaoset spridits sig till andra europeiska marknader.
Läs även: Swedbank: Räntan sänks två gånger till i år – Dagens PS
Politisk turbulens skakar marknaden
Frankrikes börs rasade när premiärminister François Bayrou kopplade sitt regeringsöde till ett förtroendevotum den 8 september kring en budgetåtgärd på 44 miljarder euro.
Oppositionen – från både höger, vänster och mitten – vägrar stödja planen, vilket väcker rädslan för att regeringen faller.
Redan i går måndag inleddes börsraset som alltså fortsätter i dag.
Storbolagsindexet CAC 40 är ned med cirka 2 procent, medan räntan på tioåriga franska statsobligationer steg till 3,53 procent, nästan i nivå med vårens krisnivåer.
Börsstuds eller fortsatt osäkerhet? Storbankerna drabbas särskilt
Särskilt utsatta sektorer är de som är beroende av politisk stabilitet såsom finans, bygg och fastighet.
Bankjättar som BNP Paribas och Société Générale backar runt 5 till 6 procent, vilket ger nedgången ett extra allvar.
Toppekonomen USA-varnar: Redan i recession
Enligt den framträdande chefsekonomen befinner sig nästan en tredjedel av USA redan i recession eller kan vara på väg dit.
Även byggbolag drogs som sagt med i fallet. Franska byggaktier som Vinci, Eiffage och Nexity visade kraftiga kursfall på cirka 5 till 7 procent.
Finansmarknaden tycks alltså straffa bolag vars verksamhet är beroende av statliga investeringar och låga räntor – två faktorer nu hotade av politisk kris.
Expert: ”Instabiliteten blir en ekonomisk belastning”
Analytiker varnar för att detta är mer än bara tillfällig oro. RBC:s chefsmakroanalytiker Peter Schaffrik säger till Financial Times:
”Risken marknaden ser är att om regeringen faller igen blir det total låsning, och då finns ingen chans att hantera budgetunderskottet.”
Barclays strateg Emmanuel Cau sammanfattar läget till samma tidning så här:
”Politisk instabilitet och större budgetdisciplinproblem… Det finns en gräns för hur mycket obligationsmarknadens stress som börsen kan ignorera. Nu ser vi att aktier och obligationer börjar röra sig mer i takt.”
Än så länge syns ingen reaktion på de andra europeiska storbankernas kurser.
Läs även: Priset: Det får EU betala för handelsavtal med USA – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
