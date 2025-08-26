Börsfrossa i Paris – storbankerna rasar

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Än så länge har inte börskaoset spridits sig till andra europeiska marknader.

Politisk turbulens skakar marknaden

Frankrikes börs rasade när premiärminister François Bayrou kopplade sitt regeringsöde till ett förtroendevotum den 8 september kring en budgetåtgärd på 44 miljarder euro.

Oppositionen – från både höger, vänster och mitten – vägrar stödja planen, vilket väcker rädslan för att regeringen faller.

Redan i går måndag inleddes börsraset som alltså fortsätter i dag.

Storbolagsindexet CAC 40 är ned med cirka 2 procent, medan räntan på tioåriga franska statsobligationer steg till 3,53 procent, nästan i nivå med vårens krisnivåer.