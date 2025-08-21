Fem länder är klara över att de skickar soldater till Ukraina för att upprätthålla säkerheten efter ett fredsavtal. Sveriges regering tvekar.
De skickar soldater till Ukraina
Europa samarbetar med USA kring säkerhetsgarantier för Ukraina i händelse av ett potentiellt fredsavtal med Ryssland.
En del i planen är att skicka en ”avskräckande” styrka med soldater från ett antal västländer. Så sent som i går sade USA:s vicepresident JD Vance att Europa får bära huvudansvaret för att genomföra säkerhetsgarantierna och ställa upp med soldater.
Ryssland sågar planer på Natotrupper i Ukraina. Dagens PS
Frankrike skickar soldater
Cirka 30 länder har, sedan februari, fört samtal i den så kallade ”Koalition av villiga” där en avskräckande internationell styrka i Ukraina är ett av de projekt som diskuteras.
“Våra stabschefer har arbetat med det inom koalitionen av villiga. Flera stater är redo att göra det, från utbildning till logistik, till närvaro i icke-heta zoner, det vill säga inte vid frontlinjen, inte i omtvistade territorier, utan att ha en närvaro av allierade styrkor vid sidan av Ukraina”, sade Frankrikes president Emmanuel Macron på söndag, nu citerad av Euronews.
”Vi är redo” säger britterna
Även Storbritannien är med på detta.
”Vi är redo att sätta brittiska soldater på plats i Ukraina, delvis för att lugna ukrainarna”, sade brittiske försvarsministern John Healey till BBC förra veckan.
Han tillade att uppdraget kan vara att säkra luft- och sjöförsvaret och att utbilda den ukrainska militären.
Belgien, Litauen och Estland har också sagt sig vara redo att skicka trupper till Ukraina.
Den tredje baltiska staten, Lettland, har ännu inte tagit något beslut.
Den svenska regeringen uppges vara osäker och behöva ytterligare klargöranden, innan ett beslut om att skicka svenska soldater på ett komplicerat och farligt uppdrag utomlands.
Sverige sägs vilja ha besked om insatserna kommer att handla om ”fredsbevarande, avskräckande eller lugnande åtgärder”, skriver Euronews.
Tyskland har ”liten kapacitet”
Tyskland säger sig ha ”liten kapacitet” för att skicka trupper, Ungern säger nej och det gör även Polen.
Italiens premiärminister Giorgia Meloni sade redan i mars att det ”inte är planerat” att skicka italienska trupper till Ukraina.
Även Nederländerna och Spanien har sagt sig redo att delta i säkerhetsgarantier men inte att skicka trupper.
“Förhandlingar en del av Putins plan”. Dagens PS
Zelenskyj: Eftergifter hjälper inte mot mördare. Realtid
De skickar soldater till Ukraina
