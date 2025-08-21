Dagens PS
Dagensps.se
Världen

De skickar soldater till Ukraina

Fem länder klara över att skicka soldater till Ukraina
Överens om att skicka soldater till Ukraina efter ett fredsavtal. Storbritanniens Keir Starmer och Frankrikes Emmanuel Macron. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Fem länder är klara över att de skickar soldater till Ukraina för att upprätthålla säkerheten efter ett fredsavtal. Sveriges regering tvekar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Europa samarbetar med USA kring säkerhetsgarantier för Ukraina i händelse av ett potentiellt fredsavtal med Ryssland.

En del i planen är att skicka en ”avskräckande” styrka med soldater från ett antal västländer. Så sent som i går sade USA:s vicepresident JD Vance att Europa får bära huvudansvaret för att genomföra säkerhetsgarantierna och ställa upp med soldater.

Ryssland sågar planer på Natotrupper i Ukraina. Dagens PS

Frankrike skickar soldater

Cirka 30 länder har, sedan februari, fört samtal i den så kallade ”Koalition av villiga” där en avskräckande internationell styrka i Ukraina är ett av de projekt som diskuteras.

“Våra stabschefer har arbetat med det inom koalitionen av villiga. Flera stater är redo att göra det, från utbildning till logistik, till närvaro i icke-heta zoner, det vill säga inte vid frontlinjen, inte i omtvistade territorier, utan att ha en närvaro av allierade styrkor vid sidan av Ukraina”, sade Frankrikes president Emmanuel Macron på söndag, nu citerad av Euronews.

Nya ryska attacker mot Ukraina. Dagens PS

Volontärer tillverkar kamouflagenät i Kiev. Nu hoppas Kiev-borna och andra på ett fredsavtal där landet får säkerhetsgarantier från väst. (Foto: Francisco Seco/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Vi är redo” säger britterna

ANNONS

Även Storbritannien är med på detta.

”Vi är redo att sätta brittiska soldater på plats i Ukraina, delvis för att lugna ukrainarna”, sade brittiske försvarsministern John Healey till BBC förra veckan.

Han tillade att uppdraget kan vara att säkra luft- och sjöförsvaret och att utbilda den ukrainska militären.

Belgien, Litauen och Estland har också sagt sig vara redo att skicka trupper till Ukraina.

Den tredje baltiska staten, Lettland, har ännu inte tagit något beslut.

Den svenska regeringen uppges vara osäker och behöva ytterligare klargöranden, innan ett beslut om att skicka svenska soldater på ett komplicerat och farligt uppdrag utomlands.

Sverige sägs vilja ha besked om insatserna kommer att handla om ”fredsbevarande, avskräckande eller lugnande åtgärder”, skriver Euronews.

Tyskland har ”liten kapacitet”

Tyskland säger sig ha ”liten kapacitet” för att skicka trupper, Ungern säger nej och det gör även Polen.

ANNONS

Italiens premiärminister Giorgia Meloni sade redan i mars att det ”inte är planerat” att skicka italienska trupper till Ukraina.

Även Nederländerna och Spanien har sagt sig redo att delta i säkerhetsgarantier men inte att skicka trupper.

“Förhandlingar en del av Putins plan”. Dagens PS

Zelenskyj: Eftergifter hjälper inte mot mördare. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FrankrikeMilitärStorbritannienSverigeUkraina
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS