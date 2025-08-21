De skickar soldater till Ukraina

Europa samarbetar med USA kring säkerhetsgarantier för Ukraina i händelse av ett potentiellt fredsavtal med Ryssland.

En del i planen är att skicka en ”avskräckande” styrka med soldater från ett antal västländer. Så sent som i går sade USA:s vicepresident JD Vance att Europa får bära huvudansvaret för att genomföra säkerhetsgarantierna och ställa upp med soldater.

Cirka 30 länder har, sedan februari, fört samtal i den så kallade ”Koalition av villiga” där en avskräckande internationell styrka i Ukraina är ett av de projekt som diskuteras.

“Våra stabschefer har arbetat med det inom koalitionen av villiga. Flera stater är redo att göra det, från utbildning till logistik, till närvaro i icke-heta zoner, det vill säga inte vid frontlinjen, inte i omtvistade territorier, utan att ha en närvaro av allierade styrkor vid sidan av Ukraina”, sade Frankrikes president Emmanuel Macron på söndag, nu citerad av Euronews.

