Relationen mellan Frankrike och Tyskland hade kunnat vara bättre. En balans som har funnits sedan andra världskriget rubbas nu när tyskarna ökar sin militära makt.
Frankrike anar oråd när Tysklands upprustning dundrar på
Tyskland håller på att inta en ny roll som Europas ledande militära makt.
Med massiva investeringar i försvaret och en snabbt växande vapenindustri lär det förändra den politiska tyngdpunkten i EU.
Det väcker oro i Paris, men också förväntan i Warszawa, skriver Politico.
Mycket större försvarsbudget
Under lång tid byggde den europeiska maktbalansen på en tyst uppgörelse: Berlin ansvarade för ekonomin, Paris för militären. Nu är rollerna på väg att bli ombytta.
Tysklands nya försvarsambitioner innebär att landet kan stå för det största militära åtagandet på kontinenten sedan muren föll.
Enligt de senaste planerna ska Tyskland lägga omkring 153 miljarder euro per år på försvar till 2029, motsvarande 3,5 procent av BNP.
Det skulle ge landet Europas största armé och en försvarsbudget nästan dubbelt så stor som Frankrikes.
Skapat ett vakuum
Bakom satsningen ligger en omfattande modernisering av Bundeswehr, som under årtionden lidit av bristande utrustning och låg beredskap, skriver The Guardian.
Upprustningen sker i ett Europa som i allt högre grad tvingas klara sin egen säkerhet.
USA:s gradvisa reträtt från kontinenten, Rysslands krig i Ukraina och växande osäkerhet kring Natos framtid har skapat ett vakuum som Tyskland nu fyller.
Tros gynna tyska företag
Den ekonomiska tyngden bakom satsningen ger Berlin ett övertag.
Medan Frankrike kämpar med hög statsskuld och stora budgetunderskott har Tyskland råd att expandera både sina väpnade styrkor och den inhemska försvarsindustrin.
En majoritet av de nya kontrakten väntas gå till tyska företag, vilket ytterligare stärker landets industriella bas.
Väcker oro
I Frankrike väcker utvecklingen en växande oro.
Landets traditionella roll som Europas militära ledare utmanas, och samarbeten som det gemensamma stridsflygprojektet FCAS pressas av rivalitet och förseningar.
“Det kommer att bli svårt att arbeta med dem eftersom de kommer att vara extremt dominanta”, säger en fransk källa till Politico.
Kan närma sig Sverige
Paris fruktar att Berlin ska bygga upp en parallell struktur med nordiska och östeuropeiska partners. Nyligen kom uppgifter om att Tyskland vill bjuda in Sverige till en stridsflygsgrupp, rapporterar Dagens Industri.
I Polen tolkas Tysklands militära expansion mer pragmatiskt. Warszawa ser ett starkare Tyskland som nödvändigt för att hålla Ryssland i schack, även om historiska misstankar lever kvar.
Landet har själv Europas högsta försvarsutgifter i förhållande till BNP och hoppas på ett tätare säkerhetssamarbete mellan Berlin och Warszawa.
Läs mer: Ingen peak oil i sikte – efterfrågan kan öka till 2050. Realtid
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
