Frankrike anar oråd när Tysklands upprustning dundrar på

Tyskland håller på att inta en ny roll som Europas ledande militära makt.

Med massiva investeringar i försvaret och en snabbt växande vapenindustri lär det förändra den politiska tyngdpunkten i EU.

Det väcker oro i Paris, men också förväntan i Warszawa, skriver Politico.

Mycket större försvarsbudget

Under lång tid byggde den europeiska maktbalansen på en tyst uppgörelse: Berlin ansvarade för ekonomin, Paris för militären. Nu är rollerna på väg att bli ombytta.

Tysklands nya försvarsambitioner innebär att landet kan stå för det största militära åtagandet på kontinenten sedan muren föll.

Enligt de senaste planerna ska Tyskland lägga omkring 153 miljarder euro per år på försvar till 2029, motsvarande 3,5 procent av BNP.

Det skulle ge landet Europas största armé och en försvarsbudget nästan dubbelt så stor som Frankrikes.