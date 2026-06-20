Fotbolls-VM: Så svårt är det att nå finalen

Största problemet: ”Allt runt omkring”

En helikopter kan fixa resan på några minuter. Här finns alternativ från 6 000-15 000 dollar, där ett alternativ är helikopter till Teteboro Airport och sedan en SUV för 1 750 dollar tur och retur Metlife Stadium.

”Det största problemet kring VM-finalen kommer förmodligen inte att vara efterfrågan på biljetter, det kommer att vara allt som händer runt den samtidigt”, säger Asif Rehman, grundare av Billionaire Concierge, en lyxig global concierge-tjänst, hos Bloomberg.

”Lägg till helikoptertrafik och bränsleefterfrågan så slutar det att vara en lyxkonversation ganska snabbt och handla om tajming och vem som planerade i förväg.”

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De kan vi få se 19 juli. Lamine Yamals Spanien och Kylian Mbappés Frankrike är två favoriter till att nå finalen i fotbolls-VM. (Foto: Altal Qadri/AP-TT)

Eskorterad konvoj, någon?

Billionaire Concierge erbjuder helt eskorterade SUV-konvojer med dedikerad säkerhetspersonal till priser mellan 8 000 och 25 000 dollar.

Pengar kan köpa dig komfort, men inte närhet Privata fordon får nämligen inte släppa av passagerare vid stadions entré.

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Vidare kommer fordonstjänsterna inte att kunna hämta passagerare där efter matchen utan ett exklusivt tillstånd som man behöver köpa i förväg, enligt New Jersey Host Committee.

Uber och Lyft kommer dessutom att tvingas lämna och hämta passagerare vid Meadowlands Racing & Entertainment, 1,5 kilometer från arenan där de får ta gångvägen resten av sträckan.

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Tar så mycket betalt som möjligt

Samåkningsapparna säger att de ska tillämpa ”dynamisk prissättning” och ”justera priserna i realtid”, alltså klämma ur passagerarna så mycket som det går.

Att köra till finalen själv är knappast något som rekommenderas och är egentligen inte längre möjligt.

Parkeringstillstånden nära arenan, vid American Dream Mall 1,5 kilometer från arenan, har sålts slut men kostade när de ännu fanns 225-300 dollar.

Om man har ett sådant är en tanke att sälja det. Med nästan en månad kvar till finalen säljs parkeringstillstånden för 1 400 -1 700 dollar på Stubhub och Seatgeek.

Billigast? Ta bussen

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Så allt landar i att det billigaste – nåja – alternativet kan vara det mest effektiva. New Jersey Transit erbjuder tur- och returbiljetter för 98 dollar under VM och räknar med att kunna transportera stora mängder åskådare till varje match.

Då kommer man dessutom direkt till finalarenan Metlife Stadium – men så ska man ju ha en finalbiljett också…

Går man in på den officiella webbplatsen för att köpa en bussbiljett från Manhattan med en NUNJ Host Committee-buss, finns där redan en varning:

”Vi kommer att arbeta för att få er hem så snart vi kan, men det kan ta upp till tre timmar efter slutsignalen att lämna arenan, vänligen förbered er därefter.”

Förhoppningsfull svensk supporter inför Sverige-Nederländerna i fotbolls-VM. När det gäller att nå finalen är det tufft både för spelare och fans. (Foto: Eric Gay/AP-TT)

Gå inte och paddla inte

Inför den svårartade logistiken har vissa fans skämtat(?) om att gå eller till och med paddla över Hackensack River, för att nå Metlife Stadium.

Gör inte det, säger polisen. ”För allas säkerhet är det strängt förbjudet för fotgängare att gå på vägarna runt Metlife Stadium”, är beskedet.

Att ta sig till VM-finalen 19 juli är med andra ord dyrt, ansträngande och förenat med ett behov av flyt, skicklighet och medgång i varje led.

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Det nya 2026 är alltså att det gäller både finallagen och fansen.

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