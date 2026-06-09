Lasse Granqvist: Därför är fotbollen vår största kulturkraft

Den folkkäre kommentatorn Lasse Granqvist om fotbolls-VM, om hur fotboll förenar, och varför han hade post-it-lappar med budskapet ”håll käften” när han började på tv.
När Lasse Granqvist gästar Ekdals perspektiv resonerar han bland annat kring varför fotboll väcker så starka känslor, varför människor bygger en del av sin identitet kring sina lag och hur sporten lyckas förena människor som annars har väldigt lite gemensamt.
”Idrott på det sättet vi ska uppleva till exempel i ett VM i sommar, den får oss att samlas”, säger han i intervjun.
Från Champions League till division 2
Granqvist menar att stora mästerskap skapar sociala mötesplatser långt utanför arenorna. Även personer som normalt inte följer sport dras in i gemenskapen när ett VM eller ett landslag engagerar en hel nation.
”Det är ett sätt att vara med i ett socialt sammanhang”, säger han.
Samtalet med programledaren tar avstamp i kärleken till fotbollen. Granqvist beskriver hur han fortfarande kan finna samma lugn i en obetydlig match i Superettan som i ett prestigefyllt möte i Champions League. För honom handlar upplevelsen om att kunna byta perspektiv.
”Jag har inga problem att gå från en Champions League-match till en division 2-match. Då plockar jag på mig andra glasögon.”
Började med radio
Det är också en syn som har präglat hans långa karriär som kommentator.
I dag är han en av Sveriges mest uppskattade sportjournalister, men vägen började på Radiosporten i slutet av 1980-talet. Där fick han sin skolning av profiler som Åke Strömmer, Lars-Gunnar Björklund och Tommy Engstrand.
”Jag kommer ju inte egentligen från den fotbollskunniga sidan, jag kommer från journalistsidan”, säger han.
Den journalistiska grunden är fortfarande avgörande för hans arbete, men han betonar att rollen som kommentator kräver mer än faktakunskap.
”Journalistiken måste vara basen. Men det är svårt att bara ha den som ingångsvärde i det. Då låter det lite torrt.”
Granqvist beskriver sig därför som både journalist och underhållare.
”Jag är åtminstone också en underhållare.”
”Det stod håll käften”
Övergången från radio till tv blev dock en utmaning. Som radioreporter var han van att beskriva varje detalj. När han började kommentera tv-sändningar insåg han snabbt att bilderna redan berättade mycket av historien.
För att påminna sig själv om att prata mindre satte han upp små lappar runt tv-skärmen.
”Det stod håll käften, håll käften, håll käften runt hela.”
Samtidigt fascineras han fortfarande av sportens oförutsägbarhet. Trots att miljardbelopp investeras i elitfotbollen avgörs matcher ofta av mycket små marginaler.
”Skillnaden mellan 1–0 och 0–1 är ofta en studs på ett smalben, stolpe in eller stolpe ut.”
Just därför har han också förståelse för den enorma press som professionella spelare lever under. En enda misslyckad aktion kan få stora konsekvenser för både karriär och självförtroende.
Dissar handsregeln
Under intervjun riktar Granqvist dessutom kritik mot delar av fotbollens regelverk. Särskilt handsregeln får sig en känga.
”Jag håller med dig, handsregeln är obegriplig”, säger han när diskussionen kommer in på hur regeln tolkas olika i olika sammanhang.
Men trots invändningarna mot spelets utveckling är hans syn på fotbollen i grunden positiv. För Granqvist handlar sporten om något större än resultat och tabeller.
När frågan kommer upp om fotboll verkligen kan beskrivas som världens viktigaste kulturella företeelse tvekar han inte.
”Kan du hitta en annan företeelse?”
För Lasse Granqvist är svaret uppenbart. Fotbollens verkliga styrka ligger inte i spelet i sig, utan i dess unika förmåga att samla människor kring en gemensam berättelse.