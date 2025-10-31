Forskarupptäckt kan göra det lättare att överleva ormattack

Det finns många giftiga ormar i världen, och de vållar stora problem för människor.

Ett problem är att snabbt veta vilket serum som ska användas eftersom detta skiljer sig åt beroende på orm.

Men det kan nu ändras. Forskare vid Danmarks Tekniske Universitet har tagit fram ett serum som kan skydda mot bett från flera av världens farligaste ormar, skriver The Economist.

Använde sig av kameldjur

Ormbett utgör ett särskilt allvarligt hälsoproblem i söder om Sahara, där över 300 000 människor årligen drabbas och fler än 7 000 dör.

Många av offren riskerar dessutom att förlora kroppsdelar till följd av vävnadsdöd. Traditionella motgift fungerar, men är ofta svåra att få tag på och kräver att rätt orm identifieras – något som inte alltid är möjligt i en akut situation.

Forskargruppen har tagit en annorlunda väg genom att använda kameldjur – en alpacka och en lama – istället för hästar, som vanligen används vid motgiftsproduktion.