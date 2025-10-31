Dagens PS
Forskarupptäckt kan göra det lättare att överleva ormattack

ormar
Svart mamba är en av världens giftigaste ormar, men ett nytt serum kan göra det enklare att överleva en attack. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Tusentals människor dör i ormattacker varje år. Ett nytt serum verkar dock fungera på många sorters ormar – och det kan rädda liv.

Det finns många giftiga ormar i världen, och de vållar stora problem för människor.

Ett problem är att snabbt veta vilket serum som ska användas eftersom detta skiljer sig åt beroende på orm.

Men det kan nu ändras. Forskare vid Danmarks Tekniske Universitet har tagit fram ett serum som kan skydda mot bett från flera av världens farligaste ormar, skriver The Economist.

Använde sig av kameldjur

Ormbett utgör ett särskilt allvarligt hälsoproblem i söder om Sahara, där över 300 000 människor årligen drabbas och fler än 7 000 dör.

Många av offren riskerar dessutom att förlora kroppsdelar till följd av vävnadsdöd. Traditionella motgift fungerar, men är ofta svåra att få tag på och kräver att rätt orm identifieras – något som inte alltid är möjligt i en akut situation.

Forskargruppen har tagit en annorlunda väg genom att använda kameldjur – en alpacka och en lama – istället för hästar, som vanligen används vid motgiftsproduktion.

Gift från 18 ormar

Djurens immunsystem stimulerades med en blandning av gift från 18 olika dödliga afrikanska ormar, bland annat svart mamba och flera kobror.

Syftet var att framkalla antikroppar som angriper de gemensamma delarna av giftets molekyler, vilket gör dem effektiva mot flera arter samtidigt.

Kameldjurens antikroppar innehåller små så kallade nanobodies, som kan isoleras och massproduceras.

Mindre del av antikroppar

Nanobodies har flera fördelar jämfört med traditionella antikroppar: de är stabila, tål frysning och torkning, och kan tränga in i vävnader och över blod-hjärnbarriären där större antikroppar har svårt att nå.

Efter ett års immunisering identifierade forskarna åtta nanobodies som tillsammans kunde neutralisera gift från nästan alla de testade ormarna.

Fungerade nästan prickfritt

Kombinationen testades på möss och skyddade mot 17 av 18 arter, samtidigt som vävnadsskador vid bettstället nästan helt förhindrades.

Endast den gröna mambans gift förblev dödligt, men forskarna tror att ytterligare nanobodies kan lösa detta.

Nästa steg är att utveckla motsvarande motgift mot ormar av huggormssläktet, som har gift med blodkoagulerande effekter och orsakar många dödsfall globalt.

AfrikadjurHälsa
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

