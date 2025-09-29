Forskare: Högre bidrag bra för klimatet

Okej. Vi säger det direkt; det är inte så att dessa forskare ställt sig mitt i riksdagshuset och valt sida i dagspolitiken.

Däremot har de lyckats väl med att tajma en presentation av en studie med högerregeringens samtida presentation att ett ”bidragstak” för de som har det ekonomiskt sämst.

Det forskarna har kommit fram till har med klimatpolitik att göra. För att klara den klimatomställning som är nödvändig men kostsam, krävs ett brett folkligt stöd, konstaterar forskarna.

Men acceptansen för exempelvis höjda skatter på fossila bränslen är större i länder där försörjningsstödet till samhällets mest utsatta är mer generöst, refererar forskning.se.

Ofta impopulära

I studien vid Stockholms universitet har man undersökt hur välfärdsstaten kan minska motståndet mot skatter på fossila bränslen. Denna typ av klimatskatter är ofta impopulära, bland annat eftersom de drabbar låginkomsttagare hårdast, resonerar forskarna.

Forskarna har jämfört 20 europeiska länder, med 34 932 svarande, och undersökt dels nivåerna i försörjningsstöd och dels befolkningens inställning till skatterna på bensin och diesel.

Resultatet visar att i länder med mer generöst försörjningsstöd är även stödet för dyra klimatåtgärder större.

