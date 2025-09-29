Dagens PS
Forskare: Högre bidrag bra för klimatet

Bättre välfärd får oss med på klimatpolitiken
Ett bättre och mer generöst välfärdssystem gör oss mer beredda att gå med på nödvändiga prishöjningar på drivmedel, hävdar forskare. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

När regeringar skär ned på bidrag och annonserar ”bidragstak” för de som har det sämst, kan det slå mot klimatet, enligt svenska forskare.

Okej. Vi säger det direkt; det är inte så att dessa forskare ställt sig mitt i riksdagshuset och valt sida i dagspolitiken.

Däremot har de lyckats väl med att tajma en presentation av en studie med högerregeringens samtida presentation att ett ”bidragstak” för de som har det ekonomiskt sämst.

Det forskarna har kommit fram till har med klimatpolitik att göra. För att klara den klimatomställning som är nödvändig men kostsam, krävs ett brett folkligt stöd, konstaterar forskarna.

Men acceptansen för exempelvis höjda skatter på fossila bränslen är större i länder där försörjningsstödet till samhällets mest utsatta är mer generöst, refererar forskning.se.

Ofta impopulära

I studien vid Stockholms universitet har man undersökt hur välfärdsstaten kan minska motståndet mot skatter på fossila bränslen. Denna typ av klimatskatter är ofta impopulära, bland annat eftersom de drabbar låginkomsttagare hårdast, resonerar forskarna.

Forskarna har jämfört 20 europeiska länder, med 34 932 svarande, och undersökt dels nivåerna i försörjningsstöd och dels befolkningens inställning till skatterna på bensin och diesel.

Resultatet visar att i länder med mer generöst försörjningsstöd är även stödet för dyra klimatåtgärder större.

Finansministern inför presentationen av senaste budgeten. Regeringen satsar på bidragstak – illa för klimatet, hävdar nu forskare. (Foto: Jessica Gow/TT)
”Trygghet har betydelse”

”Välfärdsstatens trygghetssystem tycks ha en betydelse för människors acceptans för nödvändig men kostsam klimatpolitik. Vi ser att stödet för skatter på fossila bränslen är högre i länder med en mer generös välfärdsstat”, säger Arvid Lindh, docent i sociologi vid Stockholms universitet.

”Det sticker ut jämfört med tidigare forskning, att det framför allt verkar vara systemen som stödjer dem som har det tuffast som är av betydelse.”

”Ekonomiskt stöd viktig byggsten”

Sammantaget visar studien att socialpolitiska program som stärker ekonomisk trygghet kan bidra till bredare stöd för en ambitiös klimatpolitik.

”Det räcker inte att visa att välfärdsstaten har betydelse. Ur ett policyperspektiv är det även viktigt att visa specifikt vilka instrument som spelar roll. Vår studie visar att försörjningsstöd till utsatta grupper är en viktig byggsten i välfärdsstaten för att underlätta klimatomställningen, som är en akut fråga idag”, avslutar Arvid Lindh.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

