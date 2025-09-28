Dagens PS
Extremt varmt i stan? Köp en vit bil

Färgen på bilar har betydelse för värmen i stan
Ganska många vita bilar, något färre svarta. Betydelsefullt, enligt forskarna som nu slår fast att vita bilar håller temperaturen nere i våra städer. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 28 sep. 2025Publicerad: 28 sep. 2025

Global uppvärmning och extremvärme i städerna är ett växande problem. Nu lanserar forskarna en ny och helt oväntad lösning.

De mest ivriga förespråkarna för åtgärder mot global uppvärmning, klimathot och extremvärde brukar anklagas för att se alltför svart på saker och ting.

I det här fallet har de all anledning att göra det.

Forskare har nämligen upptäckt att bilars färg påverkar hur varmt det blir i våra städer.

En ny studie visar att om en mörk bil parkeras i solen kan den lokala lufttemperaturen runtomkring den vara cirka fyra grader varmare än om bilen varit vit, rapporterar norska Forskning.

Forskare tar fram självkylande tyg – kräver ingen el. Dagens PS

Jämförde svarta och vita

Forskarna bakom studien undersökte fenomenet genom att jämföra två bilar en varm sommardag i Lissabon. Den ena bilen var helt vit, den andra lika totalt svart.

De lämnade sedan bilarna parkerade i fem timmar i den stekande solen och mätte sedan lufttemperaturen runt de båda bilarna.

 Vid den tidpunkten, efter fem timmar, var lufttemperaturen runt den svarta bilen ungefär fyra grader högre än temperaturen runt den vita.

Förklaringen är att den svarta bilens ytfärg absorberar mycket mer solljus. Den svarta färgen reflekterar mindre än 10 procent av solljuset som träffar den, medan den vita bilens yta reflekterar runt 80 procent, enligt New Scientist.

Europas varmaste huvudstad kokar: “En fråga om överlevnad”. Dagens PS

Svarta bilar är heta. I betydelsen att de värmer upp luften i omgivningen betydligt när solen skiner, konstaterar forskare i en ny rapport. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)
”Kan vara viktigt”

Det här kan vara mycket viktigt i storstäder under mycket varma dagar, säger Márcia Matias, doktorand vid Lissabons universitet och en av forskarna bakom studien.

”Tänk dig tusentals bilar parkerade i en stad, där var och en fungerar som en liten värmekälla eller värmesköld”, skissar hon för New Scientist.

”Bilens färg kan faktiskt förändra hur varmt det är på gatorna.”

En möjlig dellösning på den massiva värmen i många storstäder skulle därför kunna vara fler ljusa fordon, konstaterar forskarna bakom studien.

Lite av samma tanke ligger bakom att man i New York börjat måla tak vita utifrån klimatförändringarna.

Samma idé bakom vita tak

”Vi vet att mörka färger drar till sig värme och att ljusa färger skickar bort värme, säger klimatforskaren Helene Muri, som arbetar vid klimat- och miljöinstitutet Nilu och NTNU.

När solen skiner på ett ljust tak skickas en del av solvärmen tillbaka ut i rymden och en studie har visat att vita tak i New York i snitt var sex grader kallare.

Samtidigt påpekar Helene Muri det självklara som vi inte kommer undan.

”Det här kommer förmodligen inte att ha någon större inverkan på temperaturen i världen”, säger hon och konstaterar att den ”riktiga” lösningen naturligtvis är att minska våra utsläpp.

Europa värms upp snabbast i världen – ligger hopplöst efter. Dagens PS

Jättenotan för Europas sommar: 470 miljarder. Realtid

BilarExtremväderGlobal uppvärmningStorstäder
