Extremt varmt i stan? Köp en vit bil

De mest ivriga förespråkarna för åtgärder mot global uppvärmning, klimathot och extremvärde brukar anklagas för att se alltför svart på saker och ting.

I det här fallet har de all anledning att göra det.

Forskare har nämligen upptäckt att bilars färg påverkar hur varmt det blir i våra städer.

En ny studie visar att om en mörk bil parkeras i solen kan den lokala lufttemperaturen runtomkring den vara cirka fyra grader varmare än om bilen varit vit, rapporterar norska Forskning.

Jämförde svarta och vita

Forskarna bakom studien undersökte fenomenet genom att jämföra två bilar en varm sommardag i Lissabon. Den ena bilen var helt vit, den andra lika totalt svart.

De lämnade sedan bilarna parkerade i fem timmar i den stekande solen och mätte sedan lufttemperaturen runt de båda bilarna.

Vid den tidpunkten, efter fem timmar, var lufttemperaturen runt den svarta bilen ungefär fyra grader högre än temperaturen runt den vita.

Förklaringen är att den svarta bilens ytfärg absorberar mycket mer solljus. Den svarta färgen reflekterar mindre än 10 procent av solljuset som träffar den, medan den vita bilens yta reflekterar runt 80 procent, enligt New Scientist.

