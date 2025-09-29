Slipper klimatkrav och redovisningar

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Varnar för ”politiska trender”

I sin debattartikel varnar Atkins för regelverk “drivna av politiska trender eller förvrängda mål” och pekade ut Europas nyligen antagna direktiv om hållbarhetsrapportering och direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag.

ANNONS

De kräver “offentliggörande av frågor som kan vara socialt betydelsefulla men i allmänhet inte är ekonomiskt väsentliga”, skriver Atkins.

“Dessa mandat riskerar att påföra kostnader som drabbar amerikanska investerare och kunder, samtidigt som de gör lite för att förbättra den information som styr kapitalbeslut.”

Om “Europa vill främja sina kapitalmarknader genom att locka till sig fler noteringar och investeringar, bör det fokusera på att minska onödiga rapporteringsbördor”, tipsar Atkins.

”För vår del är jag fast besluten att säkerställa att SEC i USA prioriterar investerarnas välbefinnande framför ideologernas önskemål.”

Buffetts ”leker med elden”-varning högaktuell. Dagens PS

Skrotar klimatredovisning

SEC har redan i år fimpat den regel som skulle avkräva företag en redovisning av klimatrisker.

SEC har under de senaste åren ”avvikit från det prejudikat och den förutsägbarhet som upprätthåller förtroendet för kapitalmarknaderna – och från det tydliga mandat som kongressen gav myndigheten för över 90 år sedan”, skriver Atkins.

Där är kvartalsrapporten en central del, menar SEC-ordföranden.

ANNONS

”Det är dags för SEC att ta bort tummen från vågskålen och låta marknaden diktera den optimala rapporteringsfrekvensen baserat på faktorer som företagets bransch, storlek och investerarnas förväntningar”, skriver han.

Buffett-indikatorn blinkar rött – är börskraschen nära? Realtid