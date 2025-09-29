En attack mot kvartalskapitalismen? Knappast. Däremot mot kvartalsrapporterna. Snart försvinner kravet på sådana, i vart fall i USA.
Slipper klimatkrav och redovisningar
Securities and Exchange Commission, SEC, kommer att ta bort kravet på kvartalsrapporter för noterade bolag. Det är slutsatsen av en debattartikel SEC-ordföranden Paul Atkins i Financial Times.
Atkins utsågs av Donald Trump i våras och tackar nu för det genom att lova att påskynda minimeringen av regleringar och specifikt den amerikanske ledarens förslag att stoppa kraven på kvartalsrapporter från företagen.
Skrotar föregångarens linje
Atkins föregångare som SEC-ordförande var Gary Gensler som hade en bredare agenda i kravbilden på företag. Den skrotas Atkins helt i linje med regimens avreglering av företag, den avreglering man kombinerar med större kontroll över hittills oberoende federala myndigheter.
Den nye ordföranden har även uppmärksammats för den anmärkningsvärda kursomkastningen när det gäller privata valutor, det vill säga kryptosektorn där Gensler hade en helt annan attityd.
Varnar för ”politiska trender”
I sin debattartikel varnar Atkins för regelverk “drivna av politiska trender eller förvrängda mål” och pekade ut Europas nyligen antagna direktiv om hållbarhetsrapportering och direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag.
De kräver “offentliggörande av frågor som kan vara socialt betydelsefulla men i allmänhet inte är ekonomiskt väsentliga”, skriver Atkins.
“Dessa mandat riskerar att påföra kostnader som drabbar amerikanska investerare och kunder, samtidigt som de gör lite för att förbättra den information som styr kapitalbeslut.”
Om “Europa vill främja sina kapitalmarknader genom att locka till sig fler noteringar och investeringar, bör det fokusera på att minska onödiga rapporteringsbördor”, tipsar Atkins.
”För vår del är jag fast besluten att säkerställa att SEC i USA prioriterar investerarnas välbefinnande framför ideologernas önskemål.”
Skrotar klimatredovisning
SEC har redan i år fimpat den regel som skulle avkräva företag en redovisning av klimatrisker.
SEC har under de senaste åren ”avvikit från det prejudikat och den förutsägbarhet som upprätthåller förtroendet för kapitalmarknaderna – och från det tydliga mandat som kongressen gav myndigheten för över 90 år sedan”, skriver Atkins.
Där är kvartalsrapporten en central del, menar SEC-ordföranden.
”Det är dags för SEC att ta bort tummen från vågskålen och låta marknaden diktera den optimala rapporteringsfrekvensen baserat på faktorer som företagets bransch, storlek och investerarnas förväntningar”, skriver han.
