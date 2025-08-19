Ukrainas framtid stakas ut – möte mellan Putin och Zelenskyj 

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Köper amerikanska vapen – för att skydda Ukraina

I klartext betyder det att EU får köpa amerikanska vapen för 90 miljarder dollar, där Trump får rätt i det han tidigare sagt – att EU ska betala för skyddet av Ukraina.

Detaljerna för sådana garantier kommer vara klara inom 10 dagar rapporterar CNN.

Efter att ha träffat Zelenskyj och EU-ledarna ringde Trump upp Vladimir Putin i ett samtal som varade i 40 minuter.

Putin och Zelenskyj ska träffas

Där bestämde ledarna att det kommer hållas ett möte mellan Putin och Zelenskyj på en plats som inte är bestämd i nuläget, för att sedan följas upp av ett möte mellan Putin, Trump och Zelenskyj, enligt Politico.

Det är fortfarande oklart hur den nya kartan kommer ritas om i Ukraina, där Ryssland för närvarande har tagit runt en femtedel av territoriet.

Vem som kommer få vad stod högt på dagordningen under mötet mellan Zelenskyj och Trump.

”Jag diskuterade procentandelen på kartan eftersom jag känner till den här procentandelen mycket väl”, uppger Zelenskyj efter mötet och beskriver samtidigt det hela som ett ”varmt och meningsfullt samtal”, till skillnad från förra gången den ukrainske ledaren besökte Vita huset i februari – då han blev utskälld av Trump.

Hårdare sanktioner på bordet

Putin är ökänd för att gå sin egen väg och skulle han strunta i vad som nu blir bestämt vill EU införa ännu hårdare sanktioner mot Ryssland, enligt Yle.

“President Trump tror att vi kan få ett avtal och att president Putin också vill ha ett fredsavtal”, uppgav den franske ledaren Emmanuel Macron efter mötet i Vita huset.

“Men om den här processen möts med en vägran är vi redo att säga att vi måste öka sanktionerna.”

