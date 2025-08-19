Dagens PS
Världen

Ukrainas framtid stakas ut – möte mellan Putin och Zelenskyj 

Efter mötet i Vita huset står det klart att det blir ett möte mellan Putin och Zelenskyj.
Efter mötet i Vita huset står det klart att det blir ett möte mellan Putin och Zelenskyj.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Det ska bli fred till varje pris i Ukraina, det har Trump bestämt. Nu har han satt upp ett möte mellan Putin och  Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och en rad europeiska ledare har träffat Donald Trump i Vita huset, berättar BBC.

Zelenskyj är nöjd med mötet

Zelenskyj ska enligt uppgifter vara väldigt nöjd med måndagens möte som tog upp “känsliga saker som säkerhetsgarantier” för Ukraina om det blir fred med Ryssland.

Enligt Trump kommer sådana säkerhetsgarantier komma från EU, med hjälp av USA.

Köper amerikanska vapen – för att skydda Ukraina

I klartext betyder det att EU får köpa amerikanska vapen för 90 miljarder dollar, där Trump får rätt i det han tidigare sagt – att EU ska betala för skyddet av Ukraina.

Detaljerna för sådana garantier kommer vara klara inom 10 dagar rapporterar CNN.

Efter att ha träffat Zelenskyj och EU-ledarna ringde Trump upp Vladimir Putin i ett samtal som varade i 40 minuter.

Putin och Zelenskyj ska träffas

Där bestämde ledarna att det kommer hållas ett möte mellan Putin och Zelenskyj på en plats som inte är bestämd i nuläget, för att sedan följas upp av ett möte mellan Putin, Trump och Zelenskyj, enligt Politico.

Det är fortfarande oklart hur den nya kartan kommer ritas om i Ukraina, där Ryssland för närvarande har tagit runt en femtedel av territoriet.

Vem som kommer få vad stod högt på dagordningen under mötet mellan Zelenskyj och Trump.

”Jag diskuterade procentandelen på kartan eftersom jag känner till den här procentandelen mycket väl”, uppger Zelenskyj efter mötet och beskriver samtidigt det hela som ett ”varmt och meningsfullt samtal”, till skillnad från förra gången den ukrainske ledaren besökte Vita huset i februari – då han blev utskälld av Trump.

Hårdare sanktioner på bordet

Putin är ökänd för att gå sin egen väg och skulle han strunta i vad som nu blir bestämt vill EU införa ännu hårdare sanktioner mot Ryssland, enligt Yle.

“President Trump tror att vi kan få ett avtal och att president Putin också vill ha ett fredsavtal”, uppgav den franske ledaren Emmanuel Macron efter mötet i Vita huset.

“Men om den här processen möts med en vägran är vi redo att säga att vi måste öka sanktionerna.”

Läs även:

USA: Putin har gått med på skydd av Ukraina. Dagens PS

”Mycket produktivt” – men inget konkret från Alaska. Dagens PS

Donald TrumpEURysslandUkrainaUSAVolodymyr Zelenskyj
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

