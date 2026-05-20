En vinglig bilfärd på E18 blev upptakten till ett internationellt silvermysterium. I bilen hittade norsk polis nästan 67 000 amerikanska silvermynt – värda över 20 miljoner kronor.
20 miljoner i silvermynt på E18 – kopplas till Amish-skatt
Enligt norska NRK misstänker Økokrim att mynten kan vara en del av den förmögenhet som försvann efter ett internationellt investeringsbedrägeri lett av en tidigare amerikansk Amish-pastor.
Fallet tog sin början i april förra året, när polisen fick in en anmälan om en vinglig bil på E18. När bilen stoppades och undersöktes hittade polisen 66 860 amerikanska silvermynt. Värdet uppskattas till över 20 miljoner norska kronor.
På tisdagen inleddes rättegången mot fem åtalade personer i Oslo tingsrätt.
”Ibland stöter man på historier som verkar för otroliga för att vara sanna”, säger åklagaren Jon Andre Hvoslef-Eide i rätten, enligt NRK.
Kopplas till stort bedrägerifall i USA
Bakgrunden till åtalet är ett större amerikanskt bedrägerifall där en tidigare Amish-pastor lurade religiösa amerikaner på motsvarande över 130 miljoner norska kronor. Pengarna ska enligt åklagarsidan ha tvättats genom bland annat fastighetsköp i Bærum och köp av stora mängder amerikanska silvermynt.
Redan 2019 genomförde Økokrim och FBI en razzia mot en villa i Bærum. Då hittades 79 500 silvermynt gömda i fastigheten, till ett uppskattat värde av 17 miljoner norska kronor. Den tidigare pastorn utlämnades senare till USA och dömdes till 25 års fängelse.
Men polisen misstänkte att fler silvermynt fortfarande saknades.
”Vi har letat efter de här silvermynten i många år”, säger Hvoslef-Eide i rätten.
”Samma typ av mynt”
Økokrim menar nu att mynten som hittades i bilen på E18 kan vara de saknade mynten från bedrägerihärvan. Enligt åklagaren finns flera kopplingar mellan fyndet och det amerikanska brottmålet från 2019. Mynten ska bland annat vara av samma typ som de tidigare beslagtagna.
Vid husrannsakan 2019 ska polisen dessutom ha hittat tomma lådor som misstänks ha använts för att förvara silvermynt.
Fem personer åtalade
Fem personer är åtalade i målet. Två norska män, en i 80-årsåldern och en i slutet av 50-årsåldern, är åtalade för grov penningtvätt. Två brittiska män i 30-årsåldern samt en norsk kvinna i 50-årsåldern är åtalade för grovt penningtvättsbrott av vårdslöshet.
De åtalade nekar till brott.
Enligt NRK uppgav den 80-årige mannen i rätten att han inte kände till att mynten skulle ha någon koppling till kriminell verksamhet.
”Jag fick höra att det här var en kristen sparförening i Amerika, med goda kristna värderingar”, säger han.
Mannen förklarade att silvret förvarades i hans garage efter att en amerikansk man, som tidigare bott i ett hus han ägde, hade avlidit. Den amerikanske mannen ska ha haft kopplingar till bedrägerifallet i USA.
Den 80-årige mannen förnekade bestämt brott i rätten.
”Jag är oskyldig, oskyldig och oskyldig. Jag kommer aldrig att erkänna något annat”, säger han enligt NRK.
Rättegången fortsätter i Oslo tingsrätt.
Läs mer: Letade mask – fann 20 000 silvermynt
Läs mer: Silverpriset tvingar Tyskland till historiskt beslut om silvermynt