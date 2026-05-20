20 miljoner i silvermynt på E18 – kopplas till Amish-skatt

Fallet tog sin början i april förra året, när polisen fick in en anmälan om en vinglig bil på E18. När bilen stoppades och undersöktes hittade polisen 66 860 amerikanska silvermynt. Värdet uppskattas till över 20 miljoner norska kronor.

På tisdagen inleddes rättegången mot fem åtalade personer i Oslo tingsrätt.

”Ibland stöter man på historier som verkar för otroliga för att vara sanna”, säger åklagaren Jon Andre Hvoslef-Eide i rätten, enligt NRK.

Kopplas till stort bedrägerifall i USA

Bakgrunden till åtalet är ett större amerikanskt bedrägerifall där en tidigare Amish-pastor lurade religiösa amerikaner på motsvarande över 130 miljoner norska kronor. Pengarna ska enligt åklagarsidan ha tvättats genom bland annat fastighetsköp i Bærum och köp av stora mängder amerikanska silvermynt.

Redan 2019 genomförde Økokrim och FBI en razzia mot en villa i Bærum. Då hittades 79 500 silvermynt gömda i fastigheten, till ett uppskattat värde av 17 miljoner norska kronor. Den tidigare pastorn utlämnades senare till USA och dömdes till 25 års fängelse.

Men polisen misstänkte att fler silvermynt fortfarande saknades.

”Vi har letat efter de här silvermynten i många år”, säger Hvoslef-Eide i rätten.