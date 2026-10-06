Finlands försvarsmiljarder: enbart 25 procent stannar i landet

Det visar en ny utredning från finländska Industrifacket, som granskat hur försvarsmaterielinköp påverkar produktion, sysselsättning och underleverantörer.



Slutsatsen är slående: endast omkring 25 procent av värdet på materielinköpen beräknas stanna i Finland. Resterande 75 procent går i praktiken ut ur landet.

Miljarder går till utländska leverantörer



En viktig förklaring är att de största och mest brådskande inköpen gjorts från utländska försvarskoncerner.

USA, Israel och Sydkorea hör till de länder som levererat stora vapensystem till Finland. När färdiga system köps utifrån skapas arbetstillfällen i Finland främst genom underhåll, lagring och införande av materielen – snarare än genom själva tillverkningen.

”Detta gjordes på grund av brådskande upphandlingsbehov”, säger seniorforskaren Matti Roitto enligt finska tidingen Demokraatti.

Han tillägger:

”Köparländerna tillvaratar sina egna intressen på ett ganska hänsynslöst sätt, och Finland kanske ger dem större utrymme än vad våra egna intressen motiverar.”

Finlands försvarsbudget för 2026 ligger på omkring 6,3 miljarder euro, motsvarande ungefär 2,5 procent av BNP. Bara anslaget för ordinarie försvarsmateriel uppgår till omkring 1,5 miljarder euro. Därutöver finns omkring 1,4 miljarder euro för amerikanska stridsflygplan F-35.



Regeringen har dessutom öppnat för nya beställningar på sammanlagt omkring 6 miljarder euro, där stora delar av utgifterna kommer först under 2030-talet.

