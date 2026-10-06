Finland ökar försvarsutgifterna kraftigt, men bara 25–30 procent av pengarna till nya vapen och materiel stannar i landet, visar en ny rapport. Hur ser det ut i Sverige?
Finlands försvarsmiljarder: enbart 25 procent stannar i landet
Finland satsar historiska belopp på sitt försvar, men pengarna skapar betydligt färre jobb på hemmaplan än väntat. En ny utredning uppskattar att tre fjärdedelar av alla pengar som används till försvarsmateriel lämnar landet. Nu växer kraven på att miljardinvesteringarna också ska gynna finländsk industri.
Det visar en ny utredning från finländska Industrifacket, som granskat hur försvarsmaterielinköp påverkar produktion, sysselsättning och underleverantörer.
Slutsatsen är slående: endast omkring 25 procent av värdet på materielinköpen beräknas stanna i Finland. Resterande 75 procent går i praktiken ut ur landet.
Miljarder går till utländska leverantörer
En viktig förklaring är att de största och mest brådskande inköpen gjorts från utländska försvarskoncerner.
USA, Israel och Sydkorea hör till de länder som levererat stora vapensystem till Finland. När färdiga system köps utifrån skapas arbetstillfällen i Finland främst genom underhåll, lagring och införande av materielen – snarare än genom själva tillverkningen.
”Detta gjordes på grund av brådskande upphandlingsbehov”, säger seniorforskaren Matti Roitto enligt finska tidingen Demokraatti.
Han tillägger:
”Köparländerna tillvaratar sina egna intressen på ett ganska hänsynslöst sätt, och Finland kanske ger dem större utrymme än vad våra egna intressen motiverar.”
Finlands försvarsbudget för 2026 ligger på omkring 6,3 miljarder euro, motsvarande ungefär 2,5 procent av BNP. Bara anslaget för ordinarie försvarsmateriel uppgår till omkring 1,5 miljarder euro. Därutöver finns omkring 1,4 miljarder euro för amerikanska stridsflygplan F-35.
Regeringen har dessutom öppnat för nya beställningar på sammanlagt omkring 6 miljarder euro, där stora delar av utgifterna kommer först under 2030-talet.
Jobben uteblir
De enorma investeringarna har hittills dock inte lett till den jobbboom inom försvarsindustrin som man skulle kunna förvänta sig.
Industrifacket anser att det bör sättas upp ett tydligt mål om att öka andelen inhemsk arbetskraft vid upphandlingar, uppger Ilta-Sanomat vidare.
Sneglar mot Sverige
När Finland nu rustar upp för miljarder riktas blickarna mot Sverige, där den betydligt större inhemska försvarsindustrin gör det möjligt att lägga fler beställningar på hemmaplan.
Sverige har under lång tid byggt upp en omfattande egen försvarsindustri och kan därför lägga en större del av sina beställningar hos företag med produktion och utveckling i landet.
Den svenska industrin tillverkar bland annat stridsflygplan, ubåtar, stridsfordon, artilleri, robotar och avancerade sensorsystem. Regeringen beskriver själv den inhemska försvarsindustrin som en central del av landets försvar och har sedan 2025 en särskild försvarsindustristrategi som ska öka produktionen, innovationen och samarbetet mellan staten och företagen, enligt Regeringskansliet.
Satsningarna är fortsatt stora. Sveriges militära försvarsanslag uppgår 2026 till omkring 175 miljarder kronor, en ökning med 18 procent jämfört med året innan. Det motsvarar omkring 2,8 procent av BNP enligt Natos sätt att räkna.
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