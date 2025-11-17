Finland rustar mot fientliga fastighetsköp

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Ett gammalt problem

Problemet med de ryska fastigheterna går tillbaka över 20 år. I början av 2000-talet gjordes det enklare för medborgare från stater utanför EU och EES, alltså Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, att köpa fastigheter i Finland. Ryska medborgare började då utnyttja möjligheten

”Ofta låg fastigheterna nära militärområden eller andra anläggningar som är viktiga ur ett försvarsperspektiv”, säger Ålander till Yle.

Läs mer: Finlands elnät i riskzonen – kan dra med sig Sverige (Realtid)

Frågan om de ryska fastigheterna skapade debatt i riksdagen under mitten av 2010-talet, men det skulle dröja till 2020 innan förändringen kom. Då infördes ett krav på att medborgare från länder utanför EU och EES måste ansöka om tillstånd från Försvarsministeriet för att få köpa fastigheter i Finland. I år har reglerna alltså skärpts ytterligare.

Nu är det förbjudet för personer eller bolag från stater som för krig och kan anses utgöra ett hot mot Finlands säkerhet att köpa fastigheter. På Försvarsministeriets webbplats nämns specifikt Ryssland och Belarus.

Risk för diskriminering

Särskilt intressant för myndigheterna är fastigheter som ligger nära kritisk infrastruktur, alltså anläggningar som är viktiga för samhällets funktion som exempelvis kraftverk, fabriker och flygfält. Det finns alltså en trovärdig hotbild med de ryskägda fastigheterna.

Samtidigt finns en överhängande risk att personer kommer att bli diskriminerade utifrån nationalitet, menar Minna Ålander.

ANNONS

”Det behövs väldigt noggrann granskning i varje fall, att man faktiskt kan bevisa att det finns skäl att ta till åtgärder, säger forskaren Minna Ålander”.

Läs mer: En miljon soldater i Finland (Dagens PS)

Utöver nya fastighetsköp jobbar också myndigheterna med att få bättre verktyg för att kunna komma åt redan köpta fastigheter. Enligt Yle kikar man över en redan befintlig lag. Det är lagen om säkerhetsinlösen, som trädde i kraft 2020.

Ser över ny lag

Enligt den kan staten lösa in fastigheter om det bedöms vara nödvändigt för landets försvar, gränsskydd eller andra samhällsviktiga intressen. Lagen ses som statens sista utväg, ifall frivilliga lösningar inte ger resultat.

Orsaken till att en så pass ny lag ses över handlar, återigen, om förändringarna i säkerhetsmiljön som blivit ett faktum efter Rysslands anfall mot Ukraina.

”Det är nödvändigt att se över om lagen ger staten tillräckliga möjligheter att agera i olika risksituationer för nationell säkerhet”, säger Sami Heikkilä vid enheten för infrastruktur och miljö på Försvarsministeriet till Yle.

Går längst i Norden

Finland har gått betydligt längre än sina nordiska grannländer när det gäller lagstiftning i fastighetsfrågan. I Sverige och Norge har man fortfarande inte skärpt lagstiftningen när det gäller potentiellt fientliga fastighetsköp, berättar Yle.

ANNONS

Minna Ålander återkommer till tanken som oroar henne, alltså att vi redan nu lever i en slags undantagstid. Hon beskriver Finland som ett väldigt rättsorienterat land. Det är viktigt att allt går rätt till.

”Självklart är det viktigt att våra demokratier förblir öppna och att individens fri- och rättigheter skyddas. Men det är ingen enkel balansgång – hur skyddar vi våra demokratiska system utan att samtidigt riskera att underminera dem?”, säger hon i intervjun i Yle.

Finland har skärpt sitt säkerhetsarbete. Vem som köper fastigheter och framför allt var fastigheterna ligger har blivit allt viktigare i säkerhetsarbetet. (Foto: Jussi Nukari/AP/TT)