Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Finland rustar mot fientliga fastighetsköp

Finland
Finland har skärpt sitt säkerhetsarbete. Vem som köper fastigheter och framför allt var fastigheterna ligger har blivit allt viktigare i säkerhetsarbetet. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Finland slår hårt mot ryskägda fastigheter och vill kunna häva gamla köp. Allt för rikets säkerhet.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Med ett allt skarpare säkerhetsläge inför Finland allt hårdare tag mot utländska fastighetsköp. Men samtidigt riskerar människors rättigheter att begränsas, berättar finska Yle i en artikel.

I artikeln intervjuas Minna Åhlander. Hon är forskare vid Chatham House i London och tankesmedjan Frivärd i Stockholm. Hon forskar bland annat om hybridkrigsföring och europeisk säkerhet. Hon beskriver nuläget i Finland som en kamp mellan nationell säkerhet och grundläggande rättigheter. Och förhållandet håller på att rubbas.

Tvångsinlösen aktuellt

Redan nu är gränsen mot Ryssland stängd, ryska medborgare är sedan i somras förbjudna att köpa fastigheter och snart kan myndigheterna få ökade befogenheter att tvångsinlösa redan köpt egendom.

Läs mer: Rysslands fastigheter i Finland “potentiellt säkerhetshot” (Dagens PS)

”Åtgärderna är förståeliga i ljuset av hotbilden från Ryssland”, konstaterar Ålander. Men hon menar samtidigt att de utgör stora ingrepp i en rättsstat och ställer Finland inför svåra beslut.

Det färskaste exemplet är från oktober, då ryska medborgare och personer med ryska kopplingar hindrades från att köpa flera fastigheter i Finland. En av köparna hävdade att fastigheterna skulle användas för skogsbruk, men Försvarsministeriet ansåg att de kunde användas för att övervaka eller påverka verksamheter av betydelse för Finlands säkerhet, berättar Yle.

Enligt Yles rapportering lyfte ministeriet särskilt fram att den ryska köparen hade haft höga positioner inom den ryska kärnenergiindustrin, och har omfattande nätverk till ryska statliga aktörer. Försvarsministeriet stoppade totalt elva fastighetsköp, bland annat en skärgårdstomt i Pargas, med hänvisning till nationell säkerhet.

Gräns Finland Ryssland
Säkeehetsläget har stärkts i Finland och det har märkts på fastighetsmarknaden. Ägare från Ryssland och Belarus varnas det för.(Foto:Jussi Nukari/AP/TT)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Ett gammalt problem

Problemet med de ryska fastigheterna går tillbaka över 20 år. I början av 2000-talet gjordes det enklare för medborgare från stater utanför EU och EES, alltså Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, att köpa fastigheter i Finland. Ryska medborgare började då utnyttja möjligheten

”Ofta låg fastigheterna nära militärområden eller andra anläggningar som är viktiga ur ett försvarsperspektiv”, säger Ålander till Yle.

Läs mer: Finlands elnät i riskzonen – kan dra med sig Sverige (Realtid)

Frågan om de ryska fastigheterna skapade debatt i riksdagen under mitten av 2010-talet, men det skulle dröja till 2020 innan förändringen kom. Då infördes ett krav på att medborgare från länder utanför EU och EES måste ansöka om tillstånd från Försvarsministeriet för att få köpa fastigheter i Finland. I år har reglerna alltså skärpts ytterligare.

Nu är det förbjudet för personer eller bolag från stater som för krig och kan anses utgöra ett hot mot Finlands säkerhet att köpa fastigheter. På Försvarsministeriets webbplats nämns specifikt Ryssland och Belarus.

Risk för diskriminering

Särskilt intressant för myndigheterna är fastigheter som ligger nära kritisk infrastruktur, alltså anläggningar som är viktiga för samhällets funktion som exempelvis kraftverk, fabriker och flygfält. Det finns alltså en trovärdig hotbild med de ryskägda fastigheterna. 

Samtidigt finns en överhängande risk att personer kommer att bli diskriminerade utifrån nationalitet, menar Minna Ålander.

ANNONS

”Det behövs väldigt noggrann granskning i varje fall, att man faktiskt kan bevisa att det finns skäl att ta till åtgärder, säger forskaren Minna Ålander”.

Läs mer: En miljon soldater i Finland (Dagens PS)

Utöver nya fastighetsköp jobbar också myndigheterna med att få bättre verktyg för att kunna komma åt redan köpta fastigheter. Enligt Yle kikar man över en redan befintlig lag. Det är lagen om säkerhetsinlösen, som trädde i kraft 2020.

Ser över ny lag

Enligt den kan staten lösa in fastigheter om det bedöms vara nödvändigt för landets försvar, gränsskydd eller andra samhällsviktiga intressen. Lagen ses som statens sista utväg, ifall frivilliga lösningar inte ger resultat.

Orsaken till att en så pass ny lag ses över handlar, återigen, om förändringarna i säkerhetsmiljön som blivit ett faktum efter Rysslands anfall mot Ukraina.

”Det är nödvändigt att se över om lagen ger staten tillräckliga möjligheter att agera i olika risksituationer för nationell säkerhet”, säger Sami Heikkilä vid enheten för infrastruktur och miljö på Försvarsministeriet till Yle.

Går längst i Norden

Finland har gått betydligt längre än sina nordiska grannländer när det gäller lagstiftning i fastighetsfrågan. I Sverige och Norge har man fortfarande inte skärpt lagstiftningen när det gäller potentiellt fientliga fastighetsköp, berättar Yle. 

ANNONS

Minna Ålander återkommer till tanken som oroar henne, alltså att vi redan nu lever i en slags undantagstid. Hon beskriver Finland som ett väldigt rättsorienterat land. Det är viktigt att allt går rätt till.

”Självklart är det viktigt att våra demokratier förblir öppna och att individens fri- och rättigheter skyddas. Men det är ingen enkel balansgång – hur skyddar vi våra demokratiska system utan att samtidigt riskera att underminera dem?”, säger hon i intervjun i Yle.

Finland har skärpt sitt säkerhetsarbete. Vem som köper fastigheter och framför allt var fastigheterna ligger har blivit allt viktigare i säkerhetsarbetet. (Foto: Jussi Nukari/AP/TT)

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FinlandSäkerhetyle
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS