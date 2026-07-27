Dieselpriset sänks – 65 öre lägre

Effekten blir lägre priser vid macken. Under måndagen har drivmedelskedjorna sänkt bensinpriset med 20 öre och dieseln med 65 öre, enligt företagspriserna som annonseras på deras hemsidor och som brukar följas av lika stora förändringar för privattankande bilister.

Det nya bensinpriset för privatkunder ligger därmed kring 15,70 kronor litern, medan dieselpriset hamnar omkring 19,60 kronor.

Det kan jämföras med 15 respektive 17 kronor litern innan kriget i Mellanöstern startade den 28 februari.