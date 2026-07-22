Fotbolls-VM ekonomiskt "fiasko" för USA – Fifa tog hem miljarder

”Sett ur det perspektivet var världsmästerskapet med största sannolikhet ett fiasko”, skriver CNN.

Besöksnäringen minskade oväntat

De faktiska siffrorna ger en betydligt svalare bild.

Turismen till USA ökade med endast 0,2 procent i juni jämfört med samma månad i fjol. Hotellpriserna sjönk med 2,8 procent enligt den amerikanska inflationsstatistiken, flygpriserna var i stort sett oförändrade och detaljhandeln växte bara med 0,2 procent – betydligt svagare än väntat.

Även arbetsmarknaden gav få tecken på någon VM-effekt. Antalet jobb inom besöksnäringen minskade oväntat med 61 000 under juni, även om många bedömare tror att siffran senare kommer att revideras, enligt CNN.

”Den makroekonomiska effekten från spelen blev inte så stark som väntat, säger Joe Brusuelas, chefsekonom för USA på RSM”, till CNN.