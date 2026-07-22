Var fotbolls-VM bra för USA? Ekonomiskt är svaret antagligen nej och långt ifrån glädjekalkylerna som presenterades inför VM. Men Fifa tjänade många miljarder.
Fotbolls-VM ekonomiskt "fiasko" för USA – Fifa tog hem miljarder
Inför mästerskapet uppskattade Fifa att VM skulle skapa ett ekonomiskt tillskott på motsvarande omkring 320 miljarder kronor i USA och generera 185 000 heltidsjobb. Kostnaden för turneringen beräknades till 13,9 miljarder dollar globalt, varav USA skulle stå för cirka 11,1 miljarder dollar.
”Sett ur det perspektivet var världsmästerskapet med största sannolikhet ett fiasko”, skriver CNN.
Besöksnäringen minskade oväntat
De faktiska siffrorna ger en betydligt svalare bild.
Turismen till USA ökade med endast 0,2 procent i juni jämfört med samma månad i fjol. Hotellpriserna sjönk med 2,8 procent enligt den amerikanska inflationsstatistiken, flygpriserna var i stort sett oförändrade och detaljhandeln växte bara med 0,2 procent – betydligt svagare än väntat.
Även arbetsmarknaden gav få tecken på någon VM-effekt. Antalet jobb inom besöksnäringen minskade oväntat med 61 000 under juni, även om många bedömare tror att siffran senare kommer att revideras, enligt CNN.
”Den makroekonomiska effekten från spelen blev inte så stark som väntat, säger Joe Brusuelas, chefsekonom för USA på RSM”, till CNN.
”Så mycket brus i statistiken”
Det är dock mycket svårt att avgöra den verkliga ekonomiska effekten av ett evenemang av den här storleken som fotbolls-VM.
”Det finns så många störande faktorer och så mycket brus i statistiken. Det är väldigt svårt att identifiera de specifika vinsterna från sådana här evenemang”, säger Michael Edwards, professor i sportmanagement vid North Carolina State University.
En aktör som däremot utan tvekan gick vinnande ur turneringen är Fifa. Enligt Bloomberg Intelligence kan organisationen ha tjänat omkring 9 miljarder dollar bara på biljettförsäljningen, utöver cirka 1,1 miljarder dollar från de amerikanska tv-rättigheterna.
”Ur ett strikt ekonomiskt perspektiv finns det väldigt lite bevis för att sådana här evenemang betalar för sig själva. Men det betyder inte att de inte borde arrangeras. Det finns andra värden som inte går att mäta i pengar”, säger Edwards.
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