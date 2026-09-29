Argentina hotar stämma Storbritannien och britterna ägnar sig åt juridiska finter. Nu fortsätter striden om olja och Falklandsöarna.
"Får två veckor på er": Så slåss de om oljan
Storbritannien, som gammal kolonialmakt, har förvaltat Falklandsöarna, Islas Malvinas, sedan 1833.
Argentina tittar på kartan och läser historieboken och konstaterar att öarna är deras. Nu tar konflikten, som gav ett kort öppet krig mellan länderna 1982, nya steg.
Argentinas president Javier Milei hotar att stämma Storbritannien för att landet vill utvinna den olja konflikten i grunden handlar om.
Presidenten säger att han gett jurister i uppdrag att inleda ett rättsligt förfarande enligt FN:s havsrättskonvention kring projektet ”Sea Lion”.
Milei ger Storbritannien två veckor på sig att stoppa planerna på att leta olja i vattnen utanför Falklandsöarna.
”Om Storbritannien inte stoppar den illegitima exploateringen inom två veckor kommer vi att vända oss till Internationella havsrättsdomstolen”, säger Milei.
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”Måste ta konsekvenserna”
Argentinas utrikesminister Pablo Quirno bekräftar att regeringen formellt underrättat Storbritannien om att en process för skiljeförfarande inletts, skriver The Times.
”Den som utforskar eller utvinner våra naturresurser vid Malvinas utan argentinskt tillstånd måste ta konsekvenserna. Vi agerar i enlighet med internationell rätt och med fredliga medel.”
Upptrappningen följer efter att Milei förra veckan, inför FN:s generalförsamling, kallade FN ”värdelöst” och anklagade oranisationen för att se mellan fingrarna när Storbritannien genomförde ”ensidiga förändringar” kring Falklandsöarna.
I sitt tal varnade Milei för att Argentina skulle ta saken i egna händer.
”Sea Lion” är ett projekt, som drivs av israeliska Navitas Petroleum med brittiska Rockhopper Exploration som minoritetspartner.
Projektets nav finns cirka 140 nautiska mil norr om öarna. Oljeborrning väntas inledas i början av nästa år.
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Kan inte tvingas följa domen
Argentina betraktar all prospektering eller utvinning av olja i området som sker utan landets medgivande som olaglig.
Internationella havsrättsdomstolen har rätt att utfärda juridiskt bindande interimistiska beslut.
Det är en oberoende domstol i tyska Hamburg, inrättad utifrån FN:s havsrättskonvention från 1982.
Men även om domstolen skulle beordra Storbritannien att stoppa projektet, saknar den medel för att tvinga den brittiska regeringen att följa beslutet.
Argentinas regering har stärkts i sin övertygelse efter ett tidigare utslag från samma domstol gällande Chagos-öarna 2021.
Chagos-öarna är en ögrupp i centrala Indiska oceanen som utgör Storbritanniens terroritorium i Indiska oceanen.
Den består av sju atoller och mer än 60 små korallöar och hyser en strategiskt viktig militärbas som styrs gemensamt av USA och Storbritannien.
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Storbritannien: ”Går inte att jämföra”
Domstolen i Hamburg slog 2021 fast att Storbritannien juridiskt inte var ”kuststat” i regionen och därmed hade begränsad befogenhet.
Den brittiska regeringen förhandlade då fram en överenskommelse om att överföra suveräniteten över Chagos-öarna till Mauritius, samtidigt som den brittisk-amerikanska militärbasen skulle behållas i 99 år.
Mauritius – tidigare koloniserat av Nederländerna, Portugal och Frankrike – var en brittisk koloni från 1810, men blev en självständig stat inom det brittiska samväldet 1968.
Det framförhandlade avtalet om Chagos-öarna har sedan lagts på isen efter kritik från Donald Trump.
Storbritannien avvisar alla jämförelser mellan Falklandsöarna och Chagos-öarna. Premiärminister Andy Burnham sade inför FN i förra veckan att Storbritannien ska ”stå fast” vid vad man kallar ”öbornas rätt till självbestämmande”.
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