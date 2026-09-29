"Får två veckor på er": Så slåss de om oljan

Argentinas president Javier Milei hotar att stämma Storbritannien för att landet vill utvinna den olja konflikten i grunden handlar om.

Presidenten säger att han gett jurister i uppdrag att inleda ett rättsligt förfarande enligt FN:s havsrättskonvention kring projektet ”Sea Lion”.

Milei ger Storbritannien två veckor på sig att stoppa planerna på att leta olja i vattnen utanför Falklandsöarna.

”Om Storbritannien inte stoppar den illegitima exploateringen inom två veckor kommer vi att vända oss till Internationella havsrättsdomstolen”, säger Milei.

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”Måste ta konsekvenserna”

Argentinas utrikesminister Pablo Quirno bekräftar att regeringen formellt underrättat Storbritannien om att en process för skiljeförfarande inletts, skriver The Times.

”Den som utforskar eller utvinner våra naturresurser vid Malvinas utan argentinskt tillstånd måste ta konsekvenserna. Vi agerar i enlighet med internationell rätt och med fredliga medel.”

Upptrappningen följer efter att Milei förra veckan, inför FN:s generalförsamling, kallade FN ”värdelöst” och anklagade oranisationen för att se mellan fingrarna när Storbritannien genomförde ”ensidiga förändringar” kring Falklandsöarna.

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I sitt tal varnade Milei för att Argentina skulle ta saken i egna händer.

”Sea Lion” är ett projekt, som drivs av israeliska Navitas Petroleum med brittiska Rockhopper Exploration som minoritetspartner.

Projektets nav finns cirka 140 nautiska mil norr om öarna. Oljeborrning väntas inledas i början av nästa år.

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