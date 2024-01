Experter: Ny Taiwan-kris för USA i år

Experter målar upp dyster bild

Det står klart sedan sammanlagt 87 ledande experter i både USA och Taiwan har deltagit i en undersökning gjord av CSIS (Center for Strategic and International Studies) och INDSR (Institute for National Defense and Security Research).

Undersökningen, som har med deltagare från till exempel USA:s regering och tankesmedjor, visar att majoriteten av experterna tror att Kina kan komma att stänga ner Taiwan på något sätt genom till exempel en blockad eller karantän. Få deltagare i rapporten tror dock att den betydligt starkare grannen skulle utföra en fullskalig invasion mot Taiwan.

Många problem mellan USA och Kina

Problemen mellan Kina och USA och varit många de senaste åren och en konflikt i Taiwansundet ses därför som trolig under året, tror hela 67 procent av de amerikanska experterna och 57 procent av de taiwanesiska.

“Trots anmärkningsvärda ansträngningar från Washington och Peking för att stabilisera förbindelserna, förblir de bilaterala relationerna i grunden fokuserade på konkurrens”, står det i rapporten, enligt Newsweek.

