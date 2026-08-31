Försökte bluffa sig till 7 miljoner med lott – blir skyldig miljoner

Men California State Lottery vägrade betala ut pengarna, enligt My News LA.

Densley stämde därför lotterikommissionen 2022. Han hävdade att lotten var en giltig vinstlott och att han aldrig hade fått någon ordentlig förklaring till varför pengarna inte betalades ut.

Lotteriet hade en helt annan version.

Enligt staten hade lotten rivits sönder och sedan satts ihop med genomskinlig tejp. Symbolerna hade flyttats så att det såg ut som om Densley hade fått den vinnande kombinationen.

Domaren i Los Angeles Superior Court Kevin C. Brazile gick på det statliga lotteriets linje. Han biföll Kaliforniens Attorney Generals yrkande om att avvisa Densleys stämningsansökan och tillerkände kommissionen 153 200 dollar i advokatkostnader och övriga omkostnader, skriver My News LA.

Så i stället för storvinsten på poker kostade bluffen nästan 1,5 miljoner kronor.

Det kan också bli värre om staten väljer att åtala honom för bedrägeri – vilket kan ge flera år i fängelse.

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