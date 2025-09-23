Expertens börsråd: "De handlas fortfarande med rabatt"

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Börsrådet: hitta värdet i rabattbolagen

Nelson framhåller att det finns en kategori som ser särskilt intressant ut just nu.

”Slutligen fortsätter vi att förorda småbolag – både i Europa och USA,” ger han som börsråd.

Enligt portföljchefen ”handlas fortsatt med rabatt” och tenderar dessutom att gynnas mer än storbolagen när centralbanker går från åtstramning till räntesänkningar.

Det gör att småbolag kan bli en hävstång i portföljer under kommande år – om man har tålamodet att sitta igenom kortsiktiga svängningar.

Valutan styr avkastningen för svenska investerare

För svenska investerare spelar också kronans utveckling en central roll.

Under 2025 har en starkare krona gröpt ur avkastningen i amerikanska innehav, vilket gör Europa och tillväxtmarknader mer attraktiva relativt sett.

”Vår bild är att dollarn sannolikt fortsätter försvagas mot kronan,” säger Nelson, även om han bedömer att rörelsen nu sker i långsammare takt än tidigare i år.

För den som kombinerar valutasynen med fokus på rabattbolag kan det innebära en unik möjlighet att skapa överavkastning när marknadsklimatet förändras.

Läs även: Sverige leder ligan i börsintroduktioner i Europa – Dagens PS