JUST NU:

Världen

Expertens börsråd: "De handlas fortfarande med rabatt"

Peter Nelson, portföljchef på DNB Carnegie Private Banking, delar med sig av av nya börsråd.
Peter Nelson, portföljchef på DNB Carnegie Private Banking, delar med sig av av nya börsråd. (Foto: DNB Carnegie)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Börserna i USA har rusat vidare och värderingarna är på rekordnivåer. Men DNB Carnegies portföljchef Peter Nelson varnar för att fortsätta jaga de största vinnarna och lyfter i stället fram alternativa börsråd.

Valutaeffekter, lägre multiplar i andra regioner och en ny räntemiljö gör att han ser större möjligheter utanför USA skriver han i en ny börskommentar från analyshuset.

USA dyrt – andra marknader mer attraktiva

Under lång tid har amerikanska aktier lockat kapital tack vare teknikdrivna vinster och dollarförstärkning.

Men den bilden börjar skifta menar Peter Nelson i sitt nya börsråd.

”Amerikanska aktier handlas till omkring P/E 22–23x”, konstaterar han och pekar på att framtida avkastning därmed blir svårare att försvara.

Hans förslagsportfölj är därför underviktad i USA och överviktad i Europa, Japan och tillväxtmarknader – regioner som han menar erbjuder mer rimliga värderingar och därmed bättre risk/reward för investerare kommande tid.

Börsrådet: hitta värdet i rabattbolagen

Nelson framhåller att det finns en kategori som ser särskilt intressant ut just nu.

”Slutligen fortsätter vi att förorda småbolag – både i Europa och USA,” ger han som börsråd.

Enligt portföljchefen ”handlas fortsatt med rabatt” och tenderar dessutom att gynnas mer än storbolagen när centralbanker går från åtstramning till räntesänkningar.

Det gör att småbolag kan bli en hävstång i portföljer under kommande år – om man har tålamodet att sitta igenom kortsiktiga svängningar.

Valutan styr avkastningen för svenska investerare

För svenska investerare spelar också kronans utveckling en central roll.

Under 2025 har en starkare krona gröpt ur avkastningen i amerikanska innehav, vilket gör Europa och tillväxtmarknader mer attraktiva relativt sett.

”Vår bild är att dollarn sannolikt fortsätter försvagas mot kronan,” säger Nelson, även om han bedömer att rörelsen nu sker i långsammare takt än tidigare i år.

För den som kombinerar valutasynen med fokus på rabattbolag kan det innebära en unik möjlighet att skapa överavkastning när marknadsklimatet förändras.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

