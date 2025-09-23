Notera och sedan sälj. Det är oftast riskkapitalisternas melodi för de bolag de sätter på börsen. Men det finns faktiskt aktier där de stannar kvar som ägare.
Aktierna för dig som vill rygga riskkapitalisterna
Det gäller inte mindre än nio olika börsbolag visar en genomgång av tidningen Dagens Industri.
Läs mer: Så här rik hade du blivit på techjättens resa – Dagens PS
Nio aktier på listan
“Med hjälp av ägardatabasen Holdings har Di tagit fram en unik lista på börsbolag där riskkapitalbolag noterat eller köpt in sig i bolagen och sedan lämnat ägarlistan”, skriver Di och tillägger;
“Men där framträdande beslutsfattare på samma riskkapitalbolag sedan köpt på sig eller valt att behålla stora aktieposter.”
Störst enligt Di:s genomgång är Bolero Holdings, som sticker ut med två innehav av riktigt tung kaliber. Bakom Bolero står Peder Pråhl, grudnare och vd av riskkapitalbolaget Triton.
I industribolaget Alimak (börskurs Alimak) äger Bolero 6,4 procent av aktierna, ett innehav som värderas till hela 1,1 miljarder kronor. Även i vårdbolaget Ambea (börskurs Ambea) har Bolero en stark position, med 5 procent av aktierna motsvarande drygt 550 miljoner kronor.
Fritidsbolaget har riskkapitalister bland ägarna
Även flera andra välkända riskkapitalprofiler finns med på listan, om än med mindre poster i olika aktier.
Conni Jonsson, grundare av EQT, har investeringar i både BHG Group (börskurs BHG Group) och Biogaia (börskurs Biogaia). I e-handelskoncernen BHG Group äger han 0,73 procent, motsvarande 36 miljoner kronor, och i hälsobolaget Biogaia 0,32 procent eller 34 miljoner.
EQT-toppen flyttar till London – förnekar skatteflykt
Efter sommaren flyttar EQT-chefen Per Franzén till London. Men det har inget att göra med Skatteverkets upptaxering, säger han.
Hans tidigare kollega Fredrik Åtting har också satsat på BHG Group, men i betydligt mindre skala – hans 0,04 procent är värda cirka 2 miljoner.
Dessutom äger han en liten post i fritidsbolaget Dometic (börskurs Dometic), även den värd 2 miljoner.
En blandning av branscher
En annan spelare är Erik Syrén, som via sitt innehav i Lime Group (börskurs Lime Group) sitter på en av de största enskilda posterna utanför Bolero enligt Di.
Med 8,86 procent av aktierna kontrollerar han aktier för 385 miljoner kronor, vilket gör honom till en tung ägare i det snabbväxande mjukvarubolaget som han en gång var vd för.
Hans Ramel finns med som ägare i kretskortstillverkaren NCAB (börskurs NCAB), där hans 1,46 procent motsvarar 151 miljoner kronor. Magnus Dimert, med Altor-koppling och en av pionjärerna inom e-handel, äger 0,68 procent i outdoorbolaget RVRC (börskurs RVRC) till ett värde av 37 miljoner. Slutligen märks Harry Klagsbrun, även han med EQT-bakgrund, som äger en mindre post i säkerhetsjätten Securitas (börskurs Securitas) – 0,02 procent, värd 22 miljoner kronor.
Tillsammans visar ägarlistan hur riskkapitalisterna trots grundmodellen att sälja av ändå behåller fotfäste i flera olika aktier, från industri och vård till mjukvara och konsumentprodukter.
Läs även: Kan Sverige bygga framtiden på försvarsbolag och konsumtion? – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
