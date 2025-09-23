Aktierna för dig som vill rygga riskkapitalisterna

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Fritidsbolaget har riskkapitalister bland ägarna

Även flera andra välkända riskkapitalprofiler finns med på listan, om än med mindre poster i olika aktier.

Conni Jonsson, grundare av EQT, har investeringar i både BHG Group (börskurs BHG Group) och Biogaia (börskurs Biogaia). I e-handelskoncernen BHG Group äger han 0,73 procent, motsvarande 36 miljoner kronor, och i hälsobolaget Biogaia 0,32 procent eller 34 miljoner.

Hans tidigare kollega Fredrik Åtting har också satsat på BHG Group, men i betydligt mindre skala – hans 0,04 procent är värda cirka 2 miljoner.

Dessutom äger han en liten post i fritidsbolaget Dometic (börskurs Dometic), även den värd 2 miljoner.

En blandning av branscher

En annan spelare är Erik Syrén, som via sitt innehav i Lime Group (börskurs Lime Group) sitter på en av de största enskilda posterna utanför Bolero enligt Di.

Med 8,86 procent av aktierna kontrollerar han aktier för 385 miljoner kronor, vilket gör honom till en tung ägare i det snabbväxande mjukvarubolaget som han en gång var vd för.

Hans Ramel finns med som ägare i kretskortstillverkaren NCAB (börskurs NCAB), där hans 1,46 procent motsvarar 151 miljoner kronor. Magnus Dimert, med Altor-koppling och en av pionjärerna inom e-handel, äger 0,68 procent i outdoorbolaget RVRC (börskurs RVRC) till ett värde av 37 miljoner. Slutligen märks Harry Klagsbrun, även han med EQT-bakgrund, som äger en mindre post i säkerhetsjätten Securitas (börskurs Securitas) – 0,02 procent, värd 22 miljoner kronor.

Tillsammans visar ägarlistan hur riskkapitalisterna trots grundmodellen att sälja av ändå behåller fotfäste i flera olika aktier, från industri och vård till mjukvara och konsumentprodukter.

