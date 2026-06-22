Starmer avgår som Premiärminister – Burnham kan ta över utan strid

Burnham redo att ta rodret

Bara timmar efter avgångsbeskedet bekräftade Burnham sin kandidatur. Wes Streeting, som tidigare signalerat en egen utmaning, ställde sig bakom honom. ”Vi kan tillbringa sommaren med att överdriva små skillnader, eller så rullar vi upp skjortärmarna”, skrev Streeting på X.

Det talar för en så kallad kröning, utan motkandidater. Men Starmer har tagit höjd för en eventuell strid. Kandidater ska ge sig till känna i juli och ett avgörande ska fattas under sommaruppehållet, i tid innan parlamentet öppnar igen i september.

Sjunde premiärministern på ett decennium

Storbritannien får med Starmers avgång sin sjunde premiärminister på tio år. Kaoset inom de etablerade partierna har gynnat Nigel Farages högerpopulistiska Reform UK, som nu kräver nyval.

En anonym minister varnar i The Guardian att Burnham saknar ett färdigt lag: ”Andy har inget manskap redo att flytta in på Downing Street, han behöver tid.”

Ekonomin avgör

Utmaningarna för en ny Labourledare är betydande. Brittiska pundet har pressats under Starmers tid, och JPMorgan har antytt att banken kan ompröva sin miljardsatsning i London om den politiska instabiliteten fortsätter. Samtidigt pågår komplicerade förhandlingar om ett nytt avtal med EU. Storbritanniens ambition att närma sig EU igen blir nu en fråga för Starmers efterträdare.

Ledarstriden öppnar också nya möjligheter för ett fördjupat EU-samarbete. Burnham har signalerat en mer pragmatisk hållning, vilket kan ge ny fart åt ”Brejoin”-debatten.