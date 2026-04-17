Klart: Storbritanniens regering får investera privata pensionspengar

Finns kritiker som varnar

Regeringen valde dock att behålla en möjlighet att ingripa om utvecklingen inte går i önskad riktning.

Den slutliga versionen av lagförslaget har justerats för att spegla dessa frivilliga mål, vilket innebär att högst tio procent av tillgångarna kan omfattas, varav fem procent ska investeras i Storbritannien.

Motståndet har varit särskilt starkt i överhuset, som tidigare röstade ner ett bredare förslag. Även efter justeringarna finns en betydande skepsis, och frågan väntas åter behandlas där inom kort.

Kritiker varnar för att lagstiftningen kan öppna för framtida politisk styrning av pensionskapital, något som anses riskera spararnas långsiktiga intressen.

Vill ha en säkerhetsmekanism

Oppositionen har signalerat att man vill riva upp reformen vid ett eventuellt maktskifte och lyfter farhågor om minskat förtroende för pensionssystemet.

En central invändning är att sparare kan välja att lämna automatiska pensionslösningar om de upplever att deras pengar används för politiska syften snarare än för att maximera avkastningen.

Regeringen betonar samtidigt att befogenheten endast är tänkt som en säkerhetsmekanism och att den inte förväntas användas i praktiken.

Syftet uppges vara att säkerställa att hela pensionssektorn rör sig i samma riktning och att kapitalet arbetar mer effektivt för både sparare och ekonomi.

Läs mer: Venedig kan behöva göra som Kiruna – om vattnet stiger. Realtid

