Ett omdiskuterat förslag har nu gått igenom Storbritanniens parlament. Det ger Storbritannien rätt att placera privata pensionspengar i vissa fall.
Klart: Storbritanniens regering får investera privata pensionspengar
Labour-regeringen har fått igenom ett omstritt förslag i underhuset som ger ministrar möjlighet att styra hur privata pensionspengar investeras.
Beslutet togs efter en omröstning där en så kallad reservbefogenhet godkändes.
Det innebär att regeringen i vissa fall kan tvinga pensionsfonder att placera delar av spararnas kapital i särskilda tillgångar, framför allt inom privata marknader.
Ska bidra till högre avkastning
Förslaget är en del av den kommande pensionslagstiftningen och har varit föremål för intensiv debatt under det senaste året.
Kritiker menar att åtgärden riskerar att undergräva pensionssystemets oberoende och flytta makt från professionella förvaltare till politiska beslutsfattare.
Förespråkare framhåller i stället att reformen kan bidra till högre avkastning och öka investeringarna i den inhemska ekonomin, skriver The Telegraph.
Bakgrunden till lagändringen är den så kallade Mansion House-överenskommelsen från 2025, där stora pensionsaktörer frivilligt åtog sig att öka investeringarna i privata tillgångar.
Finns kritiker som varnar
Regeringen valde dock att behålla en möjlighet att ingripa om utvecklingen inte går i önskad riktning.
Den slutliga versionen av lagförslaget har justerats för att spegla dessa frivilliga mål, vilket innebär att högst tio procent av tillgångarna kan omfattas, varav fem procent ska investeras i Storbritannien.
Motståndet har varit särskilt starkt i överhuset, som tidigare röstade ner ett bredare förslag. Även efter justeringarna finns en betydande skepsis, och frågan väntas åter behandlas där inom kort.
Kritiker varnar för att lagstiftningen kan öppna för framtida politisk styrning av pensionskapital, något som anses riskera spararnas långsiktiga intressen.
Vill ha en säkerhetsmekanism
Oppositionen har signalerat att man vill riva upp reformen vid ett eventuellt maktskifte och lyfter farhågor om minskat förtroende för pensionssystemet.
En central invändning är att sparare kan välja att lämna automatiska pensionslösningar om de upplever att deras pengar används för politiska syften snarare än för att maximera avkastningen.
Regeringen betonar samtidigt att befogenheten endast är tänkt som en säkerhetsmekanism och att den inte förväntas användas i praktiken.
Syftet uppges vara att säkerställa att hela pensionssektorn rör sig i samma riktning och att kapitalet arbetar mer effektivt för både sparare och ekonomi.
