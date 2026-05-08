EU jagar miljardbedragarna – nya vapen i jakten mot momsfuskarna

Stärkt samarbete över gränserna

Beslutet innebär att samarbetet mellan EU-länderna nu ska stärkas, tillsammans med Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och EU:s antifraudbyrå OLAF. Syftet är att göra det svårare för kriminella nätverk att utnyttja gränsöverskridande handel för att lura till sig moms.

Ett närmare samarbete och effektiva verktyg för att bekämpa bedrägerier ska snabbt kunna lagföra momsfuskarna som hittills har kunnat lura länderna på miljardbelopp över gränserna.

De nya EU-reglerna ska koppla ihop skattemyndigheter bättre mellan länder, ge utredare snabbare tillgång till transaktionsdata och göra det svårare att “försvinna” med moms.

Det betyder att myndigheter som utreder skattebrott nu kan se betalningar och fakturor direkt när de sker i stället för att vänta veckor eller månader på rapporter.

Överenskommelsen som ska stärka samarbetet nåddes tidigare i veckan enligt Business AM.

Miljarder försvinner genom ”karusellbedrägerier”

Oftast handlar det om så kallade ”karusellbedrägerier” – där varor skickas mellan EU-länder utan moms, mellanhänder säljer vidare varorna med moms, ett företag i kedjan försvinner utan att betala in skatten, och systemet upprepas i “loopar” som en karusell – därav namnet.

Detta gör att samma varor kan cirkulera flera gånger och generera stora olagliga vinster för kriminella grupper.

Det rör sig alltså om stora miljardbelopp som försvinner – skatteintäkter som länderna nu kommer försöka få tag i.

Grönt ljus i sommar

Efter att Europaparlamentet förväntas ge grönt ljus i juli, kommer dessa nya bekämpningsåtgärder att genomföras.

Det nya samarbetet är början på det arbete som redan startats på sina håll inom EU för att slå till mot fusket.

”Vi har tagit stora steg i arbetet mot momsbedrägerier, men våra budgetar förlorar fortfarande miljarder euro varje år”, uppgav Cyperns finansminister Makis Keravnos tidigare.

