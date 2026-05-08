Karusellbedrägerier kostar medlemsländerna astronomiska belopp varje år. Nu växlar EU:s finansministrar upp och ger utredarna direkt tillgång till transaktionsdata i realtid. Här är de nya reglerna som ska stoppa miljardläckaget.
EU jagar miljardbedragarna – nya vapen i jakten mot momsfuskarna
Dagens PS har tidigare berättat om att kriminella inom EU lägger vantarna på pengarna som borde gå till välfärdssatsningar.
Flera grova momsbedrägerier har även rullats upp i Sverige på sistone – som bygger på momsfriheten mellan EU-länderna.
Skatteverket har även vädjat om att momsmaffian är tillbaka i Sverige – där det handlar om organiserad brottslighet med kopplingar till internationella nätverk.
EU:s finansministrar jagar momsfuskarna
EU:s finansministrar har därför enats om att intensifiera arbetet mot omfattande momsbedrägerier inom unionen. Samarbetet ska stärkas och göra det svårare för momsfuskarna.
Bakgrunden är att medlemsländerna varje år förlorar upp emot nästan 33 miljarder euro i skatteintäkter till organiserade brottsnätverk som utnyttjar svagheter i det europeiska momssystemet.
Stärkt samarbete över gränserna
Beslutet innebär att samarbetet mellan EU-länderna nu ska stärkas, tillsammans med Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och EU:s antifraudbyrå OLAF. Syftet är att göra det svårare för kriminella nätverk att utnyttja gränsöverskridande handel för att lura till sig moms.
Ett närmare samarbete och effektiva verktyg för att bekämpa bedrägerier ska snabbt kunna lagföra momsfuskarna som hittills har kunnat lura länderna på miljardbelopp över gränserna.
De nya EU-reglerna ska koppla ihop skattemyndigheter bättre mellan länder, ge utredare snabbare tillgång till transaktionsdata och göra det svårare att “försvinna” med moms.
Det betyder att myndigheter som utreder skattebrott nu kan se betalningar och fakturor direkt när de sker i stället för att vänta veckor eller månader på rapporter.
Överenskommelsen som ska stärka samarbetet nåddes tidigare i veckan enligt Business AM.
Miljarder försvinner genom ”karusellbedrägerier”
Oftast handlar det om så kallade ”karusellbedrägerier” – där varor skickas mellan EU-länder utan moms, mellanhänder säljer vidare varorna med moms, ett företag i kedjan försvinner utan att betala in skatten, och systemet upprepas i “loopar” som en karusell – därav namnet.
Detta gör att samma varor kan cirkulera flera gånger och generera stora olagliga vinster för kriminella grupper.
Det rör sig alltså om stora miljardbelopp som försvinner – skatteintäkter som länderna nu kommer försöka få tag i.
Grönt ljus i sommar
Efter att Europaparlamentet förväntas ge grönt ljus i juli, kommer dessa nya bekämpningsåtgärder att genomföras.
Det nya samarbetet är början på det arbete som redan startats på sina håll inom EU för att slå till mot fusket.
”Vi har tagit stora steg i arbetet mot momsbedrägerier, men våra budgetar förlorar fortfarande miljarder euro varje år”, uppgav Cyperns finansminister Makis Keravnos tidigare.
