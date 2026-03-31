Dansk oro för svensk matmoms: ”Dålig stil”
Det kan kosta Danmark arbetsplatser när Sverige sänker matmomsen, varnar den danska branschorganisationen De Samvirkende Købmænd.
Danskarna är priskänsliga och åker dit de kan spara pengar, säger vice direktören Claus Bøgelund Nielsen.
När matmomsen i Sverige sänks från 12 procent till 6 procent den 1 april tror Bøgelund Nielsen att danska handlare kommer att missgynnas i ett läge där danska kunder redan åker över till Sverige för att handla på grund av växelkursen.
I början av mars rasade han över Öresundsbrons kampanj om att åka till Sverige för att få ”mycket mer för pengarna”.
Att den danska staten fasthåller en matmoms på 25 procent, samtidigt som den deläger Öresundsbron som gör den typen av reklam, det tycker vi är dålig stil, säger Bøgelund Nielsen som menar att Danmark bör följa efter och sänka momsen.