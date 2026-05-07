Överlag har kostnaderna för moms för svenska företag sjunkit, dock inte för företag med 10-49 anställda som uppleva en kännbar kostnadsökning.
Här har notan för företagens moms ökat 25 procent
Dessa företag har fått se den administrativa kostnadsbördan för momshanteringen öka med 25 procent under årens lopp.
Omvänt har den genomsnittliga kostnaden för moms för småföretagare med noll anställda minskat med 14 procent.
För företag med upp till fyra anställda är kostnadsminskningen för momsen större ändå, närmare bestämt 23 procent.
Missa inte: Skrällen: Få företag vill slippa betala moms DagensPS
Många nya regler för moms
Allt enligt en ny granskning som Skatteverket gjort med anledning av de ändringar som skett i såväl praxis som regelverk sedan 2005.
”Bland annat har omvänd skattskyldighet införts, ställningstaganden från Skatteverket har ändrats och rättslig vägledning har införts”, konstaterar myndigheten.
När det gäller stora företag med färre än 500 anställda har förändringarna inte medfört några kostnadsförändringar alls.
Det är tredje gången Skatteverket gör en kartläggning av företagens kostnader för momshanteringen. Tidigare har det gjorts 1993 och 2005.
Läs också: 15,4 miljarder borta för skattebetalarna DagensPS
Här kan du ladda ner rapporten
Den nu aktuella rapporten “Momshanteringens fullgörandekostnader”, som du kan ladda ner här, redogör för vad som hänt från 2005 och framåt.
Mellan 2005 och 2024 ökade antalet företag i Sverige med nära 319 000, framgår det.
”Till följd av ökningen har de totala fullgörandekostnaderna för företag med 0–499 anställda ökat med 2,6 miljarder kronor sedan 2005”, konstaterar Skatteverket och uppger att den totala summan var 11,4 miljarder kronor 2024.
Extraskatten ger företag huvudbry
Undersökningen baseras på enkätintervjuer med företag och offentliga aktörer. Rapporten visar att variationerna i momshanteringen är stora för företag med 500 anställda eller fler, och att kostnaderna även skiljer sig åt mellan multinationella företag och andra storföretag.
Detta uppges bero på bland annat internationella transaktioner med en mer komplicerad momsadministration.
Multinationella företag har även problem med att urskilja hur stor del av hanteringen som är svensk moms, förklarar Skatteverket.
Läs även: Angrepp på Skatteverket – har ”dränerats” på miljarder DagensPS