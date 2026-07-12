Ett ärende för UD: "Var kan jag göra blonda slingor?"

En hel del, faktiskt. Under fjolåret hade personalen vid brittiska ambassader och konsult mer än 328 000 förfrågningar och hjälpärenden att hantera, i snitt nästan 900 per dag.

Konsulär personal vid brittiska beskickningar utomlands arbetar världen över dygnet runt för att serva medborgare, skriver brittiska utrikesdepartementet, Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO, i en pressrelease.

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Mest riktiga problem

FCDO konstaterar att det stora flertalet förfrågningar gäller genuina behov av hjälp och råd, ofta borttappade pass, lika vanligt akuta sjukdomsfall.

Samtidigt kommer det en lång rad udda förfrågningar om konsulär och diplomatisk hjälp, skriver den brittiska myndigheten och exemplifierar med en lång lista spörsmål som britter anser deras ambassader lämpliga att lösa.

• En brittisk semesterfirare i Jordanien som undrade om ambassaden visste var man kunde göra blonda slingor i håret.

• En person som ringde ambassaden i Paris för att fråga hur mycket ankpaté man fick ta med sig in i Storbritannien.

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