England är i semifinal i VM och miljontals britter på utlandssemester. Inte konstigt att landets ambassader får en del udda frågor.
Ett ärende för UD: "Var kan jag göra blonda slingor?"
Nej, det är naturligtvis inte så att britter är mer vilsekomna och förvirrade utomlands än andra – men en hel del har Storbritanniens ambassader och konsulat att stå i.
En hel del, faktiskt. Under fjolåret hade personalen vid brittiska ambassader och konsult mer än 328 000 förfrågningar och hjälpärenden att hantera, i snitt nästan 900 per dag.
Konsulär personal vid brittiska beskickningar utomlands arbetar världen över dygnet runt för att serva medborgare, skriver brittiska utrikesdepartementet, Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO, i en pressrelease.
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Mest riktiga problem
FCDO konstaterar att det stora flertalet förfrågningar gäller genuina behov av hjälp och råd, ofta borttappade pass, lika vanligt akuta sjukdomsfall.
Samtidigt kommer det en lång rad udda förfrågningar om konsulär och diplomatisk hjälp, skriver den brittiska myndigheten och exemplifierar med en lång lista spörsmål som britter anser deras ambassader lämpliga att lösa.
• En brittisk semesterfirare i Jordanien som undrade om ambassaden visste var man kunde göra blonda slingor i håret.
• En person som ringde ambassaden i Paris för att fråga hur mycket ankpaté man fick ta med sig in i Storbritannien.
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”Var parkerade jag?”
• I Frankrike undrade en engelsman om ambassaden kunde hjälpa personen att hitta var någonstans i närheten av Eiffeltornet hen hade parkerat bilen.
• En britt i Georgien ringde brittiska utrikesdepartementet för att fråga om parets två husdjur kunde beviljas brittiskt medborgarskap för att garanteras diplomatiskt skydd.
• I Egypten bad en semesterfirare ambassaden att göra något åt duschtemperaturen på hotellet.
• En person som planerade att besöka Storbritannien bad sin ambassad att boka biljetter till hästkapplöpningarna Royal Ascot.
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Dåligt käk – vill ha pengarna tillbaka
• Pengarna tillbaka för en måltid som inte levt upp till förväntningarna. Det ville en brittisk medborgare på semester i Nigeria ha hjälp med efter ett restaurangbesök i Abuja.
• Ett annat spörsmål för diplomatisk assistans var en fråga från en britt på utlandssemester om hur man kunde komma i kontakt med sin brevbärare när man var bortrest.
Och – mycket riktigt – när det nu är fotbolls-VM får ambassaderna rader av förfrågningar om på vilka restauranger i respektive huvudstad man kan se Skottlands matcher så länge de var med och nu Englands.
Vi vanliga civila inser förstås påfrestningarna i att få 900 förfrågningar av de här slagen varje dag året runt.
Kanske förstår vi även substansen i den gamla definitionen att ”en diplomat är en person som kan be någon dra åt helvete på ett sånt sätt så att personen artigt frågar efter en