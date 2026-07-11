Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Kina utmanar USA – fångar startraket

På bilden syns bärgningen av startraketen Långa Marschen 10B:s återvändande första steg via ett nätfångstsystem på en plattform till havs nära Wenchang i provinsen Hainan i södra Kina.
På bilden syns bärgningen av startraketen Långa Marschen 10B:s återvändande första steg via ett nätfångstsystem på en plattform till havs nära Wenchang i provinsen Hainan i södra Kina. Foto: Xing Guangli/Nya Kina (Xinhua) /AP/TT
Under fredagsmorgonen lyckades det kinesiska företaget China Aerospace Science and Technology Corporation skjuta upp en Långa Marschen 10B-raket och återanvända dess startdel. Detta markerar ett stort framsteg i konkurrensen med USA och de dominerande aktörerna Elon Musks SpaceX och Jeff Bezos Blue Origin, meddelar Kinas nationella rymdstyrelse (CNSA).

Efter USA är det nu Kinas tur att återanvända delar av raketer som skjuts upp i rymden.

Under fredagsmorgonen lyckades det kinesiska företaget China Aerospace Science and Technology Corporation skjuta upp en Långa Marschen 10B-raket och återanvända dess startdel. Detta markerar ett stort framsteg i konkurrensen med USA och de dominerande aktörerna Elon Musks SpaceX och Jeff Bezos Blue Origin, meddelar Kinas nationella rymdstyrelse (CNSA).

Kina lyckades bärga den nedre delen av raketen – som ger den dragkraft som krävs för att lyfta från marken – via ett nätbaserat system på en plattform till havs, enligt rymdstyrelsen.

I och med detta blir Kina först i världen med att bärga startdelen av en raket via ett nätbaserat system till havs.

Att återanvända en del av raketen bidrar till att sänka kostnaderna för att skjuta upp satelliter.

Mest lästa i kategorin