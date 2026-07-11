Kina utmanar USA – fångar startraket
Efter USA är det nu Kinas tur att återanvända delar av raketer som skjuts upp i rymden.
Under fredagsmorgonen lyckades det kinesiska företaget China Aerospace Science and Technology Corporation skjuta upp en Långa Marschen 10B-raket och återanvända dess startdel. Detta markerar ett stort framsteg i konkurrensen med USA och de dominerande aktörerna Elon Musks SpaceX och Jeff Bezos Blue Origin, meddelar Kinas nationella rymdstyrelse (CNSA).
Kina lyckades bärga den nedre delen av raketen – som ger den dragkraft som krävs för att lyfta från marken – via ett nätbaserat system på en plattform till havs, enligt rymdstyrelsen.
I och med detta blir Kina först i världen med att bärga startdelen av en raket via ett nätbaserat system till havs.
Att återanvända en del av raketen bidrar till att sänka kostnaderna för att skjuta upp satelliter.