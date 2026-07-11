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Världen

Reportrar stäms – skrev om brister på Trumps lyxplan

Nya Air Force One, som Trump har fått i gåva från Qatar, ska ha renoverats för omkring 3,8 miljarder kronor. Gåvan har väckt etiska och säkerhetsmässiga farhågor.
Nya Air Force One, som Trump har fått i gåva från Qatar, ska ha renoverats för omkring 3,8 miljarder kronor. Gåvan har väckt etiska och säkerhetsmässiga farhågor. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT

När president Trump åkte hem från Natomötet i Ankara i veckan reste han med ett äldre Air Force One-plan, inte det skänkta flygplan från Qatar som han kom dit med.

Flera journalister på The New York Times stäms av Donald Trumps regering. Det sker sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan.

När president Trump åkte hem från Natomötet i Ankara i veckan reste han med ett äldre Air Force One-plan, inte det skänkta flygplan från Qatar som han kom dit med.

Enligt The New York Times, som hänvisade till källor nära presidenten, berodde bytet på säkerhetsbrister hos det nya planet.

Vita huset förnekade uppgifterna och på fredagen stämdes reportrarna.

”Att federala agenter dyker upp på nyhetsreportrars tröskel borde chockera alla amerikaner som tror på konstitutionen och pressfriheten som den skyddar”, skriver tidningens advokat David McCraw i ett uttalande.

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