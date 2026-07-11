Reportrar stäms – skrev om brister på Trumps lyxplan

När president Trump åkte hem från Natomötet i Ankara i veckan reste han med ett äldre Air Force One-plan, inte det skänkta flygplan från Qatar som han kom dit med.

Enligt The New York Times, som hänvisade till källor nära presidenten, berodde bytet på säkerhetsbrister hos det nya planet.

Vita huset förnekade uppgifterna och på fredagen stämdes reportrarna.

”Att federala agenter dyker upp på nyhetsreportrars tröskel borde chockera alla amerikaner som tror på konstitutionen och pressfriheten som den skyddar”, skriver tidningens advokat David McCraw i ett uttalande.