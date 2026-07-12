Ukrainsk befälhavare efterlyst för mord

Nio soldater ur den 155:e brigaden har frihetsberövats, rapporterade ukrainska Hromadske med hänvisning till källor inom rättsväsendet, vilket Kyiv Independent refererar.

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Enligt Hromadske tog sig en grupp på sju personer in på en tomt i Kiev-regionen natten till 28 juni.

Där kidnappades två bröder. Källor inom rättsväsendet ska ha uppgett att bröderna sedan fördes till Poltava-regionen och mördades.

Samtliga militärer med koppling till händelsen har stängts av från sina tjänster, meddelar generalstaben.

”Om utredningen styrker skuld kommer de ansvariga att ställas till svars för varje begånget brott, oavsett befattning eller tidigare meriter”, är beskedet.

Ukraina har fler bekymmer. President Volodymyr Zelenskyj meddelar att ukrainska försvarsföretag olagligt lagrat vapen olagligt nära civila mål i Vysjneve.

Högt uppsatta företrädare för Ukroboronprom, Ukrainas statliga försvarskoncern, bröt mot lagen genom att tillåta vapendepåer i Kyiv-förorten Vysjneve, enligt president Zelenskyj.

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Problem på hemmaplan för Zelenskyj. En befälhavare i Ukrainas åtalas för kidnappning och mord. Befälhavare, Stanislav Lutjanov, är nu efterlyst. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)

Explosioner i ammunitionslager

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En brottsutredning har inletts efter att en rysk robotattack följts av kraftiga explosioner i Vysjneve nyligen.

Ett ammunitionslager träffades vilket utlöste explosioner. Sju personer i Vysjneve omkom och 29 skadades, enligt Kyiv Independent.

Enligt president Zelenskyj har Ukroboronproms ledning ett straffrättsligt ansvar för den olagliga lagringen av vapen.

”Det finns särskilt avsedda platser i Ukraina för lagring av vapen och ammunition – och samtliga är placerade på avstånd från bostadshus”, påpekar presidenten.

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