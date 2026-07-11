IEA-chefen: Europas sega elektrifiering ett misstag

Jag hoppades och förväntade mig att Europa skulle ha agerat mer på krisen, säger Birol i en intervju med Financial Times och syftar på hur Europa har spelat sina kort sedan energikrisens start i samband med Rysslands invasion av Ukraina 2022.

I veckan ska EU-kommissionen lägga fram sina planer för hur unionen ska få upp farten i att växla från kol, olja och gas till el. Birol konstaterar att el utgör 23 procent av den totala energikonsumtionen i EU. Det är lågt och jämförbart med USA. Men USA är i princip självförsörjande på fossila bränslen – Europa importerar det mesta.

Gas- och elpriser är en tung post för företag och konsumenter i Europa. Enligt ett utkast till EU-kommissionens kommande förslag, som FT har tagit del av, betalar företagen mer än dubbelt så mycket för el som för gas i alla EU-länder utom två: Sverige och Finland.

Kommissionen vill att EU-länderna ska sänka skatten på el så att den inte är mer beskattad än fossila bränslen.