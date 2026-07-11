IEA-chefen: Europas sega elektrifiering ett misstag
Elektrifieringen i Europa går för långsamt och det är ett stort misslyckande, enligt det Internationella energiorganets (IEA) chef Fatih Birol.
Jag hoppades och förväntade mig att Europa skulle ha agerat mer på krisen, säger Birol i en intervju med Financial Times och syftar på hur Europa har spelat sina kort sedan energikrisens start i samband med Rysslands invasion av Ukraina 2022.
I veckan ska EU-kommissionen lägga fram sina planer för hur unionen ska få upp farten i att växla från kol, olja och gas till el. Birol konstaterar att el utgör 23 procent av den totala energikonsumtionen i EU. Det är lågt och jämförbart med USA. Men USA är i princip självförsörjande på fossila bränslen – Europa importerar det mesta.
Gas- och elpriser är en tung post för företag och konsumenter i Europa. Enligt ett utkast till EU-kommissionens kommande förslag, som FT har tagit del av, betalar företagen mer än dubbelt så mycket för el som för gas i alla EU-länder utom två: Sverige och Finland.
Kommissionen vill att EU-länderna ska sänka skatten på el så att den inte är mer beskattad än fossila bränslen.