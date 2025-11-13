Epstein-filerna: Tunga avslöjanden pressar Trump

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Offentliggörandet av över 20 000 sidor från Jeffrey Epsteins mejlarkiv av amerikanska myndigheter har skapat stora rubriker globalt.

Epsteins kontaktnät sträckte sig långt utanför hans egen krets.

I ett mejl daterat den 24 juni 2018 skriver Epstein till den tidigare norska statsministern Thorbjørn Jagland att:

“Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov kan få insyn om Trump, genom att prata med mig”.

Enligt källor till Politico syftade Epstein med syfte att förstå Trump bättre. Det illustrerar inte bara Epsteins globala räckvidd utan också hur hemliga dokument kan påverka makten.

Trump och flickorna

Ett av de allra tyngsta påståendena i dokumenten gäller just Trump. I ett mejl från februari 2019 skriver Epstein att Trump “visste om flickorna”, samtidigt som han betonade att Trump “aldrig fick en massage”, skriver The Washington Post.

Trump själv förnekar alla anklagelser, men även om utsagorna inte bevisar någon brottslig handling från Trumps sida har avslöjandet satt igång ett politiskt och mediadrivet tryck mot presidenten.

Inte minst eftersom Epstein och Trump umgicks i samma kretsar under delar av 1990-talet och början av 2000-talet.

En aktivist i London sätter upp en poster med Epstein och Trump. (Foto: Thomas Krych/AP/TT)

Ytterligare analyser, bland annat från AP News, visar att offentliggörandet av filerna nu används av både politiska motståndare och medier för att granska Trumps tidigare relationer mer ingående.