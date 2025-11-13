De senaste Epstein-filerna innehåller mejl om både Trump och Ryssland, och avslöjandena väcker stor internationell uppmärksamhet.
Epstein-filerna: Tunga avslöjanden pressar Trump
Offentliggörandet av över 20 000 sidor från Jeffrey Epsteins mejlarkiv av amerikanska myndigheter har skapat stora rubriker globalt.
Epsteins kontaktnät sträckte sig långt utanför hans egen krets.
I ett mejl daterat den 24 juni 2018 skriver Epstein till den tidigare norska statsministern Thorbjørn Jagland att:
“Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov kan få insyn om Trump, genom att prata med mig”.
Enligt källor till Politico syftade Epstein med syfte att förstå Trump bättre. Det illustrerar inte bara Epsteins globala räckvidd utan också hur hemliga dokument kan påverka makten.
Läs även: Trump projicerades på bilder med Epstein
Trump och flickorna
Ett av de allra tyngsta påståendena i dokumenten gäller just Trump. I ett mejl från februari 2019 skriver Epstein att Trump “visste om flickorna”, samtidigt som han betonade att Trump “aldrig fick en massage”, skriver The Washington Post.
Trump själv förnekar alla anklagelser, men även om utsagorna inte bevisar någon brottslig handling från Trumps sida har avslöjandet satt igång ett politiskt och mediadrivet tryck mot presidenten.
Inte minst eftersom Epstein och Trump umgicks i samma kretsar under delar av 1990-talet och början av 2000-talet.
Ytterligare analyser, bland annat från AP News, visar att offentliggörandet av filerna nu används av både politiska motståndare och medier för att granska Trumps tidigare relationer mer ingående.
Tunga påståenden från Epstein-filerna
Det som framträder tydligt i dokumenten är hur Epstein byggde en internationell kontaktyta som sträckte sig över flera politiska läger.
Mejlen visar på en man som såg sig själv som en medlare, rådgivare och informatör och ibland till och med mellan världsledare.
I mailen står det bland annat, enligt The Telegraph, att:
Den brittiske Baronen och politikern Peter Mandelson varnade Epstein för att umgås med Prins Andrew, och att Prins Andrew skrev att han “can’t take any more of this” efter att ha konfronterats med uppgifter ur mejlen.
Samtidigt ska författaren Michael Wolff försökt få Epstein att hjälpa honom att: “bring down Trump”.
Det står också att Epstein påstod att Donald Trump tillbringade timmar med Virginia Giuffre i hans hus
De nya mailen från “Epstein-filerna” kommer sannolikt att fortsätta dominera nyhetsflödet de kommande veckorna.
Varje offentliggörande väcker fler frågor, inte bara om Epstein själv, utan om dem som rörde sig i hans närhet.
Missa inte: ”Mörkrets prins” tvingas bort – fälldes av Epstein-hälsning
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
