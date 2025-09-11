Dagens PS
Dagensps.se
Politik

”Mörkrets prins” tvingas bort – fälldes av Epstein-hälsning

mandelson
Peter Mandelson tvingades avgå två gånger som minister i Storbritannien, och nu har han också fått lämna posten som ambassadör. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Han utnämndes till USA-ambassadör för att charma Donald Trump. Men britten Peter Mandelson hann inte långt innan han tvingades lämna posten.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Peter Mandelsons tid som Storbritanniens ambassadör i Washington fick ett abrupt slut.

Nya uppgifter om hans relation till den avlidne finansmannen och sexbrottslingen Jeffrey Epstein gjorde att London beordrade hem honom.

Avslöjandet kom med olycklig tajming för premiärminister Keir Starmer, bara dagar innan Donald Trump väntas anlända för ett länge efterlängtat statsbesök, skriver Politico.

Starmer var tveksam från början

Mandelson, länge en central gestalt inom brittisk politik och känd som ”Mörkrets prins” för sin roll i Tony Blairs New Labour-projekt, bar redan från början på ett tungt bagage.

Hans utnämning väckte tvekan inom Downing Street, inte minst hos Starmer själv, men drevs igenom av stabschefen Morgan McSweeney.

Förhoppningen var att den rutinerade politiska strategen skulle kunna navigera relationen med en återvald Trump, trots en ideologisk klyfta mellan Vita huset och Labourregeringen.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Kunde inte skaka av sig Epstein

Inledningsvis såg Mandelson också ut att lyckas. Han lade mycket energi på att vinna förtroende hos Trumps närmaste krets och blev snabbt en välkänd figur i Washingtons politiska kretsar.

ANNONS

I maj var han med när länderna tillkännagav ett avtal om tullsänkningar och han hade täta kontakter med både Vita huset och London.

Men relationen till Epstein förblev ett problem. Bilder och dokument som offentliggjordes i USA visade att Mandelsons band till den dömde sexbrottslingen var mer omfattande än vad som tidigare varit känt.

Mejl blev offentliggjorda

Publicerade e-postmeddelanden pekade på ett långvarigt stöd till Epstein även efter dennes fällande dom 2008, något som fick förtroendet för ambassadören att snabbt erodera.

Starmer försvarade först utnämningen och betonade Mandelsons diplomatiska värde, men pressen blev till slut ohållbar.

När ytterligare dokumentation avslöjades valde regeringen att agera och återkalla ambassadören.

Känsligt läge

Enligt Foreign Office byggde beslutet på att informationen om relationen till Epstein avvek väsentligt från vad man kände till vid utnämningen i december.

Avskedet innebär ett nytt bakslag för en premiärminister som redan plågats av skandaler och ministeravgångar efter sommaren.

ANNONS

Att det dessutom sker i anslutning till ett diplomatiskt toppmöte gör situationen särskilt känslig. Vita huset har enligt uppgifter uttryckt oro för att statsbesöket ska överskuggas av skandalen, enligt The Guardian.

Finns flera kandidater

James Roscoe tar över som tillförordnad ambassadör i Washington tills en permanent efterträdare utses.

Bland tänkbara kandidater nämns den tidigare MI6-chefen Richard Moore, ex-säkerhetsrådgivaren Mark Sedwill och diplomaten Valerie Amos.

Frågan är nu om skandalen även riskerar att skada relationen med Trump i ett läge där både handelsavtal och säkerhetspolitik står på spel.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Keir StarmerStorbritannienUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS