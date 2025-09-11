”Mörkrets prins” tvingas bort – fälldes av Epstein-hälsning

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Kunde inte skaka av sig Epstein

Inledningsvis såg Mandelson också ut att lyckas. Han lade mycket energi på att vinna förtroende hos Trumps närmaste krets och blev snabbt en välkänd figur i Washingtons politiska kretsar.

I maj var han med när länderna tillkännagav ett avtal om tullsänkningar och han hade täta kontakter med både Vita huset och London.

Men relationen till Epstein förblev ett problem. Bilder och dokument som offentliggjordes i USA visade att Mandelsons band till den dömde sexbrottslingen var mer omfattande än vad som tidigare varit känt.

Mejl blev offentliggjorda

Publicerade e-postmeddelanden pekade på ett långvarigt stöd till Epstein även efter dennes fällande dom 2008, något som fick förtroendet för ambassadören att snabbt erodera.

Starmer försvarade först utnämningen och betonade Mandelsons diplomatiska värde, men pressen blev till slut ohållbar.

När ytterligare dokumentation avslöjades valde regeringen att agera och återkalla ambassadören.

Känsligt läge

Enligt Foreign Office byggde beslutet på att informationen om relationen till Epstein avvek väsentligt från vad man kände till vid utnämningen i december.

Avskedet innebär ett nytt bakslag för en premiärminister som redan plågats av skandaler och ministeravgångar efter sommaren.

Att det dessutom sker i anslutning till ett diplomatiskt toppmöte gör situationen särskilt känslig. Vita huset har enligt uppgifter uttryckt oro för att statsbesöket ska överskuggas av skandalen, enligt The Guardian.

James Roscoe tar över som tillförordnad ambassadör i Washington tills en permanent efterträdare utses.

Bland tänkbara kandidater nämns den tidigare MI6-chefen Richard Moore, ex-säkerhetsrådgivaren Mark Sedwill och diplomaten Valerie Amos.

Frågan är nu om skandalen även riskerar att skada relationen med Trump i ett läge där både handelsavtal och säkerhetspolitik står på spel.