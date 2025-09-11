Han utnämndes till USA-ambassadör för att charma Donald Trump. Men britten Peter Mandelson hann inte långt innan han tvingades lämna posten.
”Mörkrets prins” tvingas bort – fälldes av Epstein-hälsning
Peter Mandelsons tid som Storbritanniens ambassadör i Washington fick ett abrupt slut.
Nya uppgifter om hans relation till den avlidne finansmannen och sexbrottslingen Jeffrey Epstein gjorde att London beordrade hem honom.
Avslöjandet kom med olycklig tajming för premiärminister Keir Starmer, bara dagar innan Donald Trump väntas anlända för ett länge efterlängtat statsbesök, skriver Politico.
Starmer var tveksam från början
Mandelson, länge en central gestalt inom brittisk politik och känd som ”Mörkrets prins” för sin roll i Tony Blairs New Labour-projekt, bar redan från början på ett tungt bagage.
Hans utnämning väckte tvekan inom Downing Street, inte minst hos Starmer själv, men drevs igenom av stabschefen Morgan McSweeney.
Förhoppningen var att den rutinerade politiska strategen skulle kunna navigera relationen med en återvald Trump, trots en ideologisk klyfta mellan Vita huset och Labourregeringen.
Kunde inte skaka av sig Epstein
Inledningsvis såg Mandelson också ut att lyckas. Han lade mycket energi på att vinna förtroende hos Trumps närmaste krets och blev snabbt en välkänd figur i Washingtons politiska kretsar.
I maj var han med när länderna tillkännagav ett avtal om tullsänkningar och han hade täta kontakter med både Vita huset och London.
Men relationen till Epstein förblev ett problem. Bilder och dokument som offentliggjordes i USA visade att Mandelsons band till den dömde sexbrottslingen var mer omfattande än vad som tidigare varit känt.
Mejl blev offentliggjorda
Publicerade e-postmeddelanden pekade på ett långvarigt stöd till Epstein även efter dennes fällande dom 2008, något som fick förtroendet för ambassadören att snabbt erodera.
Starmer försvarade först utnämningen och betonade Mandelsons diplomatiska värde, men pressen blev till slut ohållbar.
När ytterligare dokumentation avslöjades valde regeringen att agera och återkalla ambassadören.
Känsligt läge
Enligt Foreign Office byggde beslutet på att informationen om relationen till Epstein avvek väsentligt från vad man kände till vid utnämningen i december.
Avskedet innebär ett nytt bakslag för en premiärminister som redan plågats av skandaler och ministeravgångar efter sommaren.
Att det dessutom sker i anslutning till ett diplomatiskt toppmöte gör situationen särskilt känslig. Vita huset har enligt uppgifter uttryckt oro för att statsbesöket ska överskuggas av skandalen, enligt The Guardian.
Finns flera kandidater
James Roscoe tar över som tillförordnad ambassadör i Washington tills en permanent efterträdare utses.
Bland tänkbara kandidater nämns den tidigare MI6-chefen Richard Moore, ex-säkerhetsrådgivaren Mark Sedwill och diplomaten Valerie Amos.
Frågan är nu om skandalen även riskerar att skada relationen med Trump i ett läge där både handelsavtal och säkerhetspolitik står på spel.
