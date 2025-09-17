USA:s president Donald Trumps besök på Windsor Castle blev inte riktigt som han tänkt då en grupp aktivister projicerade bilder med honom tillsammans med sexförbrytaren Jeffrey Epstein.
Trump projicerades på bilder med Epstein
Det hela genomfördes i samband med Trumps statsbesök i Storbritannien och fyra personer har gripits efter kuppen, uppger bland andra CNBC.
Windsor Castle är en kunglig residens för kung Karl III, vars bror, prins Andrew, hade en vänskap med ökände Jeffrey Epstein som begick självmord i ett federalt fängelse i New York 2019 sedan han gripits som misstänkt för sexhandel med barn.
Trump i skottgluggen även på hemmaplan
Hans medhjälpare, Ghislaine Maxwell, avtjänat ett 20-årigt fängelsestraff för brott kopplade till att minderåriga flickor utnyttjats sexuellt.
Trump har fått utstå hårda kontroverser då det amerikanska justitiedepartementet vägrat släppa brottsbekämpande filer relaterade till Epstein.
Nu påmindes Trump på nytt om sin vänskap till Epstein under inledningen av sitt statsbesök i Storbritannien där kuppmakarna projicerade bland annat en bild på Jeffrey Epstein tillsammans med Donald Trump på den nuvarande presidentens dåvarande klubb Mar-a-Lago i Florida 1997 på slottet Windsor Castle, som är beläget strax utanför London.
Fyra personer kunde gripas på kvällen
”Våra poliser agerade snabbt för att stoppa projektionen och fyra personer har gripits”, uppger överintendent Felicity Parker vid Thames Valley-polisen i ett uttalande, berättar CNBC.
Donald Trump och Jeffrey Epstein var goda vänner under flera år innan deras vänskap bröts i mitten av 2000-talet.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
