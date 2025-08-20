Spanien utlyser katastrofområden: “Svåra timmar framför oss” 

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Dödsfall och evakueringar

Minst fyra personer har mist livet och tusentals invånare har tvingats lämna sina hem.

Transporterna är hårt påverkade. Tågsträckan mellan Galicien och Madrid har stängts av och flera vägar har blockerats. Även delar av den kända pilgrimsleden Camino de Santiago har fått spärras av.

Tusentals invånare har tvingats lämna sina hem (Foto: Lalo R. Villar/AP/TT)

Ilska mot regeringen

När Sánchez besökte Zamora möttes han av arga rop och burop från lokala invånare som menade att regeringens insats har varit för långsam.

Kritiken speglar den frustration som många känner i de hårdast drabbade regionerna, bland annat Zamora, León, Ourense i Galicien och Cáceres i Extremadura.

Klimatförändringarnas roll

Sánchez betonade i sitt uttalande att bränderna är en del av ett större mönster:

”Vetenskapen säger oss det, och sunt förnuft säger oss det också, särskilt för bönder och de som bor på landsbygden – klimatet förändras, klimatnödläget förvärras, det blir mer återkommande, mer frekvent och varje gång har det större påverkan”.

Han föreslår ett nationellt avtal mellan vetenskap, näringsliv och myndigheter för att bygga en gemensam strategi mot klimatkrisen.

Flera katastrofområden

Enligt EU:s brandinformationssystem har mer land i Europa brunnit den här sommaren än något år sedan mätningarna började 2006. Förutom Spanien har även Grekland, Turkiet och flera Balkanländer drabbats hårt.

När Spaniens bränder väl är under kontroll lovar regeringen att snabbt aktivera katastrofmekanismen. Det innebär att de värst drabbade regionerna formellt klassas som katastrofområden, vilket i sin tur gör det möjligt att frigöra statliga medel för akut hjälp och återuppbyggnad.

Pedro Sánchez sa att detta väntas ske redan nästa vecka, efter att skadorna kunnat bedömas.

