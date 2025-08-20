Dagens PS
JUST NU:

Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar

Dagensps.se
Världen

Spanien utlyser katastrofområden: “Svåra timmar framför oss” 

Bränder i Spanien
Bränderna har förstört över 382 000 hektar (Foto: Pablo Garcia/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Spanien drabbas just nu av några av de värsta skogsbränderna i landets moderna historia. Bränderna har redan förstört över 382 000 hektar – motsvarande två gånger Londons yta.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Flera spanska regioner väntas snart klassas som katastrofområden, rapporterar Financial Times

Premiärminister Pedro Sánchez säger att det är avgörande att inte underskatta situationen: 

”Låt oss inte vara överdrivet självsäkra … vi har fortfarande svåra timmar framför oss”, sa han på tisdagen.

Bränder trots svalare väder

Den extrema värmeböljan som plågade Spanien i 16 dagar med temperaturer upp mot 45 grader har nu börjat avta. Men bränderna fortsätter att sprida sig, särskilt i nordvästra och sydvästra delarna av landet.

Flera europeiska länder har skickat brandbekämpningsenheter för att hjälpa till. Spanien kallade in EU-stöd för första gången efter att de egna resurserna inte räckte till. Samtidigt har armén mobiliserat runt 2 000 soldater.

Läs även: Nu har svenskarna medvind i Spanien: “Agera snart”. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Dödsfall och evakueringar

Minst fyra personer har mist livet och tusentals invånare har tvingats lämna sina hem. 

ANNONS

Transporterna är hårt påverkade. Tågsträckan mellan Galicien och Madrid har stängts av och flera vägar har blockerats. Även delar av den kända pilgrimsleden Camino de Santiago har fått spärras av.

Spanien bränder
Tusentals invånare har tvingats lämna sina hem (Foto: Lalo R. Villar/AP/TT)

Ilska mot regeringen

När Sánchez besökte Zamora möttes han av arga rop och burop från lokala invånare som menade att regeringens insats har varit för långsam. 

Kritiken speglar den frustration som många känner i de hårdast drabbade regionerna, bland annat Zamora, León, Ourense i Galicien och Cáceres i Extremadura.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Klimatförändringarnas roll

Sánchez betonade i sitt uttalande att bränderna är en del av ett större mönster: 

”Vetenskapen säger oss det, och sunt förnuft säger oss det också, särskilt för bönder och de som bor på landsbygden – klimatet förändras, klimatnödläget förvärras, det blir mer återkommande, mer frekvent och varje gång har det större påverkan”. 

ANNONS

Han föreslår ett nationellt avtal mellan vetenskap, näringsliv och myndigheter för att bygga en gemensam strategi mot klimatkrisen.

Flera katastrofområden 

Enligt EU:s brandinformationssystem har mer land i Europa brunnit den här sommaren än något år sedan mätningarna började 2006. Förutom Spanien har även Grekland, Turkiet och flera Balkanländer drabbats hårt.

När Spaniens bränder väl är under kontroll lovar regeringen att snabbt aktivera katastrofmekanismen. Det innebär att de värst drabbade regionerna formellt klassas som katastrofområden, vilket i sin tur gör det möjligt att frigöra statliga medel för akut hjälp och återuppbyggnad.

Pedro Sánchez sa att detta väntas ske redan nästa vecka, efter att skadorna kunnat bedömas.

Läs också: Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BränderSpanienVärmebölja
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Niklas Laninge är sparpsykolog på spartjänsten Opti och ger råd hur du kan hantera din oro för börsen i höst.
Spela klippet
Börs & Finans

Sparpsykologens bästa tips: Så hanterar du oron på börsen i höst

20 aug. 2025
ANNONS
ANNONS