Spanien drabbas just nu av några av de värsta skogsbränderna i landets moderna historia. Bränderna har redan förstört över 382 000 hektar – motsvarande två gånger Londons yta.
Spanien utlyser katastrofområden: “Svåra timmar framför oss”
Flera spanska regioner väntas snart klassas som katastrofområden, rapporterar Financial Times.
Premiärminister Pedro Sánchez säger att det är avgörande att inte underskatta situationen:
”Låt oss inte vara överdrivet självsäkra … vi har fortfarande svåra timmar framför oss”, sa han på tisdagen.
Bränder trots svalare väder
Den extrema värmeböljan som plågade Spanien i 16 dagar med temperaturer upp mot 45 grader har nu börjat avta. Men bränderna fortsätter att sprida sig, särskilt i nordvästra och sydvästra delarna av landet.
Flera europeiska länder har skickat brandbekämpningsenheter för att hjälpa till. Spanien kallade in EU-stöd för första gången efter att de egna resurserna inte räckte till. Samtidigt har armén mobiliserat runt 2 000 soldater.
Dödsfall och evakueringar
Minst fyra personer har mist livet och tusentals invånare har tvingats lämna sina hem.
Transporterna är hårt påverkade. Tågsträckan mellan Galicien och Madrid har stängts av och flera vägar har blockerats. Även delar av den kända pilgrimsleden Camino de Santiago har fått spärras av.
Ilska mot regeringen
När Sánchez besökte Zamora möttes han av arga rop och burop från lokala invånare som menade att regeringens insats har varit för långsam.
Kritiken speglar den frustration som många känner i de hårdast drabbade regionerna, bland annat Zamora, León, Ourense i Galicien och Cáceres i Extremadura.
Klimatförändringarnas roll
Sánchez betonade i sitt uttalande att bränderna är en del av ett större mönster:
”Vetenskapen säger oss det, och sunt förnuft säger oss det också, särskilt för bönder och de som bor på landsbygden – klimatet förändras, klimatnödläget förvärras, det blir mer återkommande, mer frekvent och varje gång har det större påverkan”.
Han föreslår ett nationellt avtal mellan vetenskap, näringsliv och myndigheter för att bygga en gemensam strategi mot klimatkrisen.
Flera katastrofområden
Enligt EU:s brandinformationssystem har mer land i Europa brunnit den här sommaren än något år sedan mätningarna började 2006. Förutom Spanien har även Grekland, Turkiet och flera Balkanländer drabbats hårt.
När Spaniens bränder väl är under kontroll lovar regeringen att snabbt aktivera katastrofmekanismen. Det innebär att de värst drabbade regionerna formellt klassas som katastrofområden, vilket i sin tur gör det möjligt att frigöra statliga medel för akut hjälp och återuppbyggnad.
Pedro Sánchez sa att detta väntas ske redan nästa vecka, efter att skadorna kunnat bedömas.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
