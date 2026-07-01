"Batman" tejpar fast tjuvar vid lyktstolpar

Tar lagen i egna händer

Den ansvarige för tjuvjakten fick smeknamnet ”Batman från Lagos de Moreno” av en journalist.

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Lokala medier rapporterar att mannen, vars identitet inte är känd, blivit frustrerad över otillräcklig brottsbekämpning och tagit lagen i egna händer, precis som Batman – men det är naturligtvis en gissning.

Juan Pablo Hernández, statssekreterare för säkerhet, säger att polisen registrerat fem incidenter av det här slaget och letar efter de ansvariga.

Salvador González de los Santos, åklagare i Jalisco, bekräftar att utredarna undersöker de fall där unga män hade blivit bundna vid stolpar som varning till andra.

Polisen i Jalisco säger att man inte gripit någon men fortsätta söka ”Batman” som binder fast påstådda mc-tjuvar vid lyktstolpar i Mexiko. (Foto: Marco Ugarte/AP-TT)

Ingen misstänkt gripen

Männen har efter att ha upptäckts skurits loss av räddningstjänsten och behandlats för sina skador. Om de påstådda mc-stölderna utreds av polisen är oklart.

Polisen har inte gripit någon som misstänkt för att ha tejpat fast de påstådda tjuvarna, men polisen säger att den identifierat två fordon som kan vara kopplade till händelserna.

I delstaten Mexiko uppskattar myndigheterna att cirka 70 procent av alla brott involverar motorcyklar, enligt The Telegraph.

Jalisco, där lyktstolps-incidenterna ägt rum, är bland de mest drabbade regionerna.

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Jalisco och delstaten Mexiko, där huvudstaden Mexico City ligger, är plats för mer än hälften av alla stölder i landet.

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