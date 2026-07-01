En mexikan som tagit lagen i egna händer kallas ”Mexikos Batman”. Mannen jagar mc-tjuvar och binder sedan fast dem vid lyktstolpar.
"Batman" tejpar fast tjuvar vid lyktstolpar
Minst fem män har hittats fasttejpade och bundna vid lyktstolpar i Mexikos västra delstat Jalisco.
De har sedan fått ordet ”Ratero”, spanska för tjuv och ficktjuv, klottrat i pannan. Vissa har dessutom fått kattmorrhår och mustascher ritade på sig medan andra fått munnen igentejpad.
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Varningsskyltar bredvid stolparna
Varningsskyltar om deras brott har sedan placerats bredvid dem och motorcyklarna de anklagas för att ha stulit lämnas vid samma plats, som säkrade bevis.
Det första fallet rapporterades från Lagos de Moreno 13 juni. En man hittades bunden vid en lyktstolpe med en skylt i form av en bit kartong, där han anklagades för att vara en tjuv.
Under de följande dagarna hittades ytterligare fyra män fastbundna och fasttejpade under i princip identiska omständigheter.
Flera av männen såg ut att ha blivit misshandlade innan de bands fast, med skärsår, blåmärken och blodiga ansikten, refererar The Telegraph.
Tar lagen i egna händer
Den ansvarige för tjuvjakten fick smeknamnet ”Batman från Lagos de Moreno” av en journalist.
Lokala medier rapporterar att mannen, vars identitet inte är känd, blivit frustrerad över otillräcklig brottsbekämpning och tagit lagen i egna händer, precis som Batman – men det är naturligtvis en gissning.
Juan Pablo Hernández, statssekreterare för säkerhet, säger att polisen registrerat fem incidenter av det här slaget och letar efter de ansvariga.
Salvador González de los Santos, åklagare i Jalisco, bekräftar att utredarna undersöker de fall där unga män hade blivit bundna vid stolpar som varning till andra.
Ingen misstänkt gripen
Männen har efter att ha upptäckts skurits loss av räddningstjänsten och behandlats för sina skador. Om de påstådda mc-stölderna utreds av polisen är oklart.
Polisen har inte gripit någon som misstänkt för att ha tejpat fast de påstådda tjuvarna, men polisen säger att den identifierat två fordon som kan vara kopplade till händelserna.
I delstaten Mexiko uppskattar myndigheterna att cirka 70 procent av alla brott involverar motorcyklar, enligt The Telegraph.
Jalisco, där lyktstolps-incidenterna ägt rum, är bland de mest drabbade regionerna.
Jalisco och delstaten Mexiko, där huvudstaden Mexico City ligger, är plats för mer än hälften av alla stölder i landet.
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