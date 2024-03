Elon Musk fortsätter med ketamin – "bäst för investerarna"

Världen

Nytt stöd till Ukraina på väg

En ny rysk offensiv i sommar. En trolig utveckling i Ukraina, enligt analytiker. Nu kommer nya initiativ för stöd till Ukraina. Internationella tankesmedjan ISW, Institute for the Study of War, har initierat följt utvecklingen i Ukraina ända sedan den ryska invasionen i februari 2022. Nu kommer en ny rapport från ISW om hur man ser …