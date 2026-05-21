Galet krav: Måste bosätta Mars för att få bonus

Bland de mest ögonbrynshöjande delarna hittas huvudägaren Elon Musks utlovade megabonus: En miljard b-aktier, vilket skulle addera till hans tidigare innehav som värderas till drygt 7 000 miljarder kronor om SpaceX uppskattade värdering på cirka 17 biljoner kronor håller.

Men bonusen betalas inte ut utan att några specifika villkor uppnås, enligt Fortune.

Koloni på Mars

SpaceX behöver nå ett börsvärde på en bit över 70 biljoner kronor och etablera en permanent mänsklig koloni på Mars med minst en miljon invånare.

Redan 2021 var Musk säker på att kolonialiseringen av den röda planeten var möjlig, då sade han att han skulle vara förvånad om SpaceX inte hade intagit Mars inom fem år – alltså 2026.

Någon faktiskt plan, eller tidslinje, för Marskolonialiseringen är oklart om det finns. En NASA-rådgivare, tillika forskare vid John Hopkins-universitetet, vid namn Paul Sutter liknar pratet om Mars med en campingtur.

”Det är som att tillkännage en campingresa till nästa lediga helg utan att ha köpt någon campingutrustning. Och din bil är på verkstad. Och har exploderat.”

Rymdbaserade datacenter

Dessutom kan Musk få ytterligare 302 miljoner aktier om företaget uppnår vissa AI-mål och bygger rymdbaserade datacenter med 100 terrawatt datorkraft per år.

Elon Musk är optimistisk även kring detta kosmiska mål. Tidigare i år skrev Dagens PS om hur han ansökt om licens för att bygga ett datacenter i jordens omloppsbana bestående av 1 miljon satelliter. Då uttalade han sig om att visionen kan vara på plats om två-tre år.

Världens första dollar-biljonär

Musk rankas redan nu som världens rikaste man, för andra året i rad, och hans förmögenhet uppskattas av Forbes till cirka 839 miljarder dollar.

Skulle SpaceX-noteringen gå som planerat, likväl framtidens försök till att kolonialisera Mars – och bygga de där datacentren i rymden – är sannolikheten stor att Musk blir världens första dollar-biljonär, skriver danska DN.