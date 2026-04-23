Inför sommarens börsnotering planerar SpaceX att bli ett “kontrollerat bolag”, vilket ger Elon Musk fortsatt stark makt via röststarka aktier – trots att strukturen är ovanlig i USA.
Dokument: Så ska Elon Musk behålla kontrollen i SpaceX efter IPO
Inför sin planerade börsintroduktion i sommar meddelar SpaceX att bolaget kommer att klassas som ett så kallat ”kontrollerat bolag”. Det innebär att styrelsen inte behöver bestå av en majoritet oberoende ledamöter, enligt uppgifter ur bolagets IPO-dokument som granskats av Reuters.
Röststarka aktier till Musk
Syftet verkar vara att grundaren Elon Musk ska behålla ett starkt inflytande över rymd- och AI-bolaget även efter noteringen.
Musk och en mindre grupp insiders väntas kontrollera så kallade röststarka aktier, vilket ger dem större makt än övriga investerare.
Denna bolagsstruktur är ovanlig i USA, enligt Reuters. En studie från National Association of Corporate Directors visar att endast 3–4 procent av bolagen i Russell 3000-indexet har styrelser där insiders utgör majoritet.
SpaceX har galna mål
Trots undantagen kan SpaceX ändå välja att inkludera fler oberoende ledamöter. Ett jämförbart exempel är Meta Platforms, som också klassas som ett kontrollerat bolag men ändå har en övervägande oberoende styrelse.
Dokumentet anger också att styrelsen vid olika tidpunkter fastställt intjänandemål såsom ”bolagets etablering av en permanent mänsklig koloni på Mars med minst en miljon invånare” och färdigställandet av ”icke-jordbaserade datacenter som kan leverera 100 terawatt beräkningskraft per år”.
