Dokument: Så ska Elon Musk behålla kontrollen i SpaceX efter IPO

Röststarka aktier till Musk

Syftet verkar vara att grundaren Elon Musk ska behålla ett starkt inflytande över rymd- och AI-bolaget även efter noteringen.

Musk och en mindre grupp insiders väntas kontrollera så kallade röststarka aktier, vilket ger dem större makt än övriga investerare.

Denna bolagsstruktur är ovanlig i USA, enligt Reuters. En studie från National Association of Corporate Directors visar att endast 3–4 procent av bolagen i Russell 3000-indexet har styrelser där insiders utgör majoritet.

SpaceX har galna mål

Trots undantagen kan SpaceX ändå välja att inkludera fler oberoende ledamöter. Ett jämförbart exempel är Meta Platforms, som också klassas som ett kontrollerat bolag men ändå har en övervägande oberoende styrelse.

Dokumentet anger också att styrelsen vid olika tidpunkter fastställt intjänandemål såsom ”bolagets etablering av en permanent mänsklig koloni på Mars med minst en miljon invånare” och färdigställandet av ”icke-jordbaserade datacenter som kan leverera 100 terawatt beräkningskraft per år”.

ANNONS

