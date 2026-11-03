Efter "evig" kryssning: Besättning utan lön i Kambodja

Kryssningen tog trots allt slut, och fartyget stannade i hamnstaden Sihanoukville i Kambodja. Passagerarna blev strandade där, liksom besättningen. Enligt NBC News har besättningsmedlemmar berättat att de väntar på pengar som inte betalats ut. Vissa uppges ha blivit utan lön i flera månader.

För passagerarna kan det bli en saftig smäll: Reuters har rapporterat om det amerikanska paret Lynn och Paul Montoya, som betalade 179 000 dollar för sin hytt och ytterligare omkring 6 000 dollar i månaden för att bo ombord.

Paret hade sålt sitt hus och sina bilar för att finansiera pensionärslivet till havs. Efter 17 månader fick de lämna fartyget.

Paul Montoya säger till Reuters att han inte räknar med att få tillbaka pengarna.

Passagerarna samlar in pengar till besättningen

Situationen har blivit så ansträngd att passagerare ska ha samlat in pengar för att hjälpa besättningsmedlemmar som saknat ekonomiska möjligheter att ta sig hem.

Det rapporterar NBC News, som talat med personer ur besättningen. Även The Independent har rapporterat om de uteblivna löneutbetalningarna.

Enligt CBS News har fartygets långivare tagit kontroll över Odyssey. Fartyget väntas flyttas från Kambodja till Singapore, där det i förlängningen kan komma att säljas på auktion.