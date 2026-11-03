Besättningen på kryssningsfartyget Odyssey uppges ha gått utan lön i månader. Nu har långivaren tagit kontroll över fartyget, som ligger kvar i Kambodja. För de passagerare som betalat hundratusentals dollar för ett liv till havs växer oron för att pengarna är förlorade.
Efter "evig" kryssning: Besättning utan lön i Kambodja
Som Dagens PS tidigare rapporterat har det gått illa för Villa Vie Odyssey, som marknadsfördes som en kryssning utan slutdatum. Tanken var att passagerarna skulle kunna bo ombord permanent och resa jorden runt under flera år.
Kryssningen tog trots allt slut, och fartyget stannade i hamnstaden Sihanoukville i Kambodja. Passagerarna blev strandade där, liksom besättningen. Enligt NBC News har besättningsmedlemmar berättat att de väntar på pengar som inte betalats ut. Vissa uppges ha blivit utan lön i flera månader.
För passagerarna kan det bli en saftig smäll: Reuters har rapporterat om det amerikanska paret Lynn och Paul Montoya, som betalade 179 000 dollar för sin hytt och ytterligare omkring 6 000 dollar i månaden för att bo ombord.
Paret hade sålt sitt hus och sina bilar för att finansiera pensionärslivet till havs. Efter 17 månader fick de lämna fartyget.
Paul Montoya säger till Reuters att han inte räknar med att få tillbaka pengarna.
Passagerarna samlar in pengar till besättningen
Situationen har blivit så ansträngd att passagerare ska ha samlat in pengar för att hjälpa besättningsmedlemmar som saknat ekonomiska möjligheter att ta sig hem.
Det rapporterar NBC News, som talat med personer ur besättningen. Även The Independent har rapporterat om de uteblivna löneutbetalningarna.
Enligt CBS News har fartygets långivare tagit kontroll över Odyssey. Fartyget väntas flyttas från Kambodja till Singapore, där det i förlängningen kan komma att säljas på auktion.
Svenske ordföranden: Irankrigets fel
Villa Vies grundare och svenske styrelseordförande Mikael Petterson uppger för CBS att bolaget fortfarande hoppas kunna få tillbaka fartyget genom en rekonstruktion och en ny operativ partner. Han har tidigare sagt till Business insider att han ”känner sig hemsk” över situationen. Han menar att det är världspolitiken som orsakat krisen.
”Jag tror att vi hade klarat oss mycket bra om det inte blivit något Irankrig”, säger han till Business insider.
Villa Vie Residences uppgav att kriget i Iran har drivit upp bränslepriserna så mycket att bolaget inte längre kan bära driftsförlusterna. Företaget försökte minska förbrukningen genom att sänka farten och tillbringa mer tid i hamn, men åtgärderna räckte inte.
Pettersson beskriver processen med rekonstruktion som ett arbete på 30 till 90 dagar.
Långivaren har enligt Petterson tagit över ansvaret för fartygets driftkostnader, däribland löner till besättningen, bränsle och andra utgifter. Det är dock långt ifrån säkert att verksamheten kan räddas.
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