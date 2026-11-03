Range Rover skrotar två modeller – nya GT blir märkets billigaste

Det uppger brittiska Autocar, som har intervjuat Range Rovers chef Martin Limpert. Han berättar att båda modellerna nära slutet av sina respektive livscykler.

Förändringen är en del av Jaguar Land Rovers nya varumärkesstrategi. Koncernen har valt att lyfta fram Range Rover, Defender och Discovery som tre fristående märken. Därmed behöver Range Rover inte längre täcka in lika stora delar av marknaden.

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I stället ska märket renodlas mot det mer exklusiva segmentet. De mindre och mer överkomliga modellerna får i högre grad lämnas åt Defender och Discovery. Bland annat väntas en mindre modell kallad Defender Sport ansluta till utbudet.

GT tar över – men på en helt annan prisnivå

Den nya GT-modellen väntas enligt Autocar få ett utgångspris på motsvarande cirka 1,3 miljoner kronor, i helt elektriskt utförande. Senare ska även hybridversioner lanseras, med ett lägre instegspris på omkring 1,2 miljoner kronor. Det är ändå en rejäl förflyttning uppåt jämfört med dagens Evoque och Velar, som har ett frånpris på 639 900 kr respektive 787 900 kr.

GT blir också en annorlunda bil än vad Range Rover tidigare har erbjudit. Modellen får en lägre och mer strömlinjeformad kaross, med coupéliknande proportioner. Fokus ligger på långfärdskomfort, prestanda och köregenskaper.

I ett eget pressmeddelande beskriver Range Rover bilen som en modern tolkning av grand tourer-konceptet. Tillverkaren lyfter bland annat fram den rymliga kupén, den avskalade interiören och tekniken som integrerats i bilens utformning.

Range Rover betonar dock att GT-kunder inte ska behöva välja mellan långfärdskomfort och framkomlighet. Trots den lägre karossen och de coupéliknande proportionerna ska modellen behålla egenskaper som förknippas med märkets SUV:ar. Enligt Limpert är det en helt ny typ av modell, snarare än en ersättare till Velar.

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GT blir den första helelektriska Range Rover-modellen på koncernens nya EMA-plattform. Bilen ska tillverkas i brittiska Halewood och lanseras inledningsvis med helt elektrisk drivlina. Längre fram planeras även hybridversioner.

Förändringen stannar inte heller vid Range Rover. Discovery Sport ska sluta tillverkas redan i december för att ge plats åt GT i fabriken i Halewood. Evoque väntas i sin tur försvinna inför lanseringen av den mindre Defender Sport, som enligt Autocar planeras ungefär ett år senare.

När Evoque och Velar försvinner kommer GT och Range Rover Sport att utgöra märkets två instegsalternativ.