Italiens exit-skatt skrämmer slag på förmögna utlänningar

Riskerar att skrämma bort kapital

Det är inte första gången Italien försöker förändra skattereglerna för förmögna utlänningar.

Sedan 2017 har landet erbjudit ett särskilt schablonskattesystem för rika personer som flyttar dit. I stället för vanlig beskattning av utländska inkomster och tillgångar kan de betala en fast årlig avgift.

När systemet infördes låg avgiften på 100 000 euro om året. Efter flera höjningar ligger den nu på 300 000 euro för nya inflyttade.

Undergräver förtroendet?

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Det finns en långvarig ambition att locka kapital, företagare och högavlönade yrkespersoner till Italien. Milano har under senare år blivit en särskilt attraktiv destination för internationellt förmögna. Nu riskerar den nya utflyttningsskatten att underminera delar av den strategin.

Marc Acheson, global förmögenhetsspecialist på Utmost, varnar för att förändringen kan påverka förtroendet för landets skattesystem.

”Förmögna familjer och individer värdesätter stabilitet och förutsägbarhet. Att ändra reglerna efter att de har flyttat dit riskerar att undergräva det förtroende som gjort Italien attraktivt för internationellt kapital”, säger han enligt WealthBriefing.

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