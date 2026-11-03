Italien har i åratal försökt locka Europas förmögna med förmånliga skatteregler. Men nu kan det kosta – Giorgia Melonis regering vill införa en skatt på 26 procent på orealiserade vinster för personer som lämnar landet.
Italiens exit-skatt skrämmer slag på förmögna utlänningar
Det handlar om en så kallad exit tax, en utflyttningsskatt som ingår i den italienska regeringens budgetförslag för 2027.
Förslaget innebär att personer som flyttar sin skattemässiga hemvist från Italien kan tvingas betala 26 procent i skatt på orealiserade kapitalvinster. Reglerna föreslås gälla personer som har varit skattemässigt bosatta i Italien under minst sex av de senaste tio åren och har berörda tillgångar värda minst 800 000 euro.
”Väldigt nervösa”
Det är alltså inte själva förmögenheten som beskattas, utan värdeökningar på vissa finansiella tillgångar – även om de inte har sålts.
Förslaget har redan väckt oro bland skattejurister och rådgivare till internationellt förmögna personer.
”Det är ett mycket betydande steg, och ett som kommer att göra många klienter som har flyttat dit, eller har sin bas där, väldigt nervösa”, säger Charlie Sosna, chef för private wealth och skatt på advokatbyrån Mishcon de Reya, till Financial Times.
Riskerar att skrämma bort kapital
Det är inte första gången Italien försöker förändra skattereglerna för förmögna utlänningar.
Sedan 2017 har landet erbjudit ett särskilt schablonskattesystem för rika personer som flyttar dit. I stället för vanlig beskattning av utländska inkomster och tillgångar kan de betala en fast årlig avgift.
När systemet infördes låg avgiften på 100 000 euro om året. Efter flera höjningar ligger den nu på 300 000 euro för nya inflyttade.
Undergräver förtroendet?
Det finns en långvarig ambition att locka kapital, företagare och högavlönade yrkespersoner till Italien. Milano har under senare år blivit en särskilt attraktiv destination för internationellt förmögna. Nu riskerar den nya utflyttningsskatten att underminera delar av den strategin.
Marc Acheson, global förmögenhetsspecialist på Utmost, varnar för att förändringen kan påverka förtroendet för landets skattesystem.
”Förmögna familjer och individer värdesätter stabilitet och förutsägbarhet. Att ändra reglerna efter att de har flyttat dit riskerar att undergräva det förtroende som gjort Italien attraktivt för internationellt kapital”, säger han enligt WealthBriefing.
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