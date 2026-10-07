Dyrt Irankrig kan kosta Trump makten – republikanska kandidater tar avstånd

Presidenten har uppgett att ett avtal ”är nära” så många gånger att det är svårt att hålla koll, men faktum är att det inte finns något avtal.

Donald Trump förklarar i en intervju att han inte ångrar kriget mot Iran och att han skulle ha gjort samma sak igen. Men snart är det slut, lovar han – igen. (Foto: Julio Cortez /AP-TT)

Dyrt krig för USA

USA:s krig mot Iran har blivit en kostsam militär operation. En ny rapport visar att minst 81 flygplan, helikoptrar och drönare har förstörts eller skadats. Samtidigt växer kostnaderna till tiotals miljarder dollar och försvarets vapenlager pressas hårt.

Det framgår av en ny rapport från Congressional Research Service (CRS), den opartiska utredningstjänst som arbetar på uppdrag av den amerikanska kongressen, enligt USNI News.

Bland de drabbade flygplanen finns tolv F-15E Strike Eagle, varav fyra har förstörts och åtta skadats. Tre av stridsflygplanen sköts av misstag ned av kuwaitiskt luftförsvar den 2 mars.

Även ett amerikanskt F-35A Lightning II, ett av världens mest avancerade stridsflygplan, har skadats.

Den största förlusten sett till antalet gäller emellertid obemannade flygfarkoster. Minst 45 MQ-9 Reaper-drönare har gått förlorade. Varje sådan drönare uppskattas kosta mellan 30 och 50 miljoner dollar.

Därtill kommer skador och förluster av bland annat tankflygplan av modellen KC-135 och övervakningsflygplan, enligt Financial Express.