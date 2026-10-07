Prislappen för Irankriget skenar samtidigt som stödet för Donald Trump rasar. Konflikten i Mellanöstern kan kosta presidenten makten i Vita huset.
Dyrt Irankrig kan kosta Trump makten – republikanska kandidater tar avstånd
Kriget i Mellanöstern är inte avslutat.
Donald Trump har uppget att han inte ångrar kriget mot Iran.
Presidenten har uppgett att ett avtal ”är nära” så många gånger att det är svårt att hålla koll, men faktum är att det inte finns något avtal.
Dyrt krig för USA
USA:s krig mot Iran har blivit en kostsam militär operation. En ny rapport visar att minst 81 flygplan, helikoptrar och drönare har förstörts eller skadats. Samtidigt växer kostnaderna till tiotals miljarder dollar och försvarets vapenlager pressas hårt.
Det framgår av en ny rapport från Congressional Research Service (CRS), den opartiska utredningstjänst som arbetar på uppdrag av den amerikanska kongressen, enligt USNI News.
Bland de drabbade flygplanen finns tolv F-15E Strike Eagle, varav fyra har förstörts och åtta skadats. Tre av stridsflygplanen sköts av misstag ned av kuwaitiskt luftförsvar den 2 mars.
Även ett amerikanskt F-35A Lightning II, ett av världens mest avancerade stridsflygplan, har skadats.
Den största förlusten sett till antalet gäller emellertid obemannade flygfarkoster. Minst 45 MQ-9 Reaper-drönare har gått förlorade. Varje sådan drönare uppskattas kosta mellan 30 och 50 miljoner dollar.
Därtill kommer skador och förluster av bland annat tankflygplan av modellen KC-135 och övervakningsflygplan, enligt Financial Express.
Kostnaderna drar fortsatt iväg
Totalt ligger kostnaden för skadade och förstörda materiel på runt motsvarande 33 miljarder kronor, där kostanden som sagt är löpande.
Kostnaderna för de amerikanska militära operationerna fram till den 1 augusti ligger på omkring 400 miljarder kronor.
CBO räknar dessutom med att kriget kan fortsätta att dra iväg med miljardbelopp.
Väljarna vill inte betala för kriget
Den kostnaden landar hos de amerikanska skattebetalarna – och de är inte lika glada visar undersökningar.
Trumps popularitet rasar ungefär lika mycket som krigskostnaderna drar iväg åt motsatt håll.
I takt med att mellanårsvalet närmar sig med stormsteg i början av november är det allt färre amerikanare som har förtroende för att deras president faktiskt gör ett bra jobb – där 68 procent av väljarna inte anser att Irankriget har varit värt de skyhöga kostnaderna.
Tummen ner från republikanska kandidater
En ny Reutersgranskning visar dessutom att 41 av 62 republikanska kandidater på något sätt distanserar sig från Trump. I tolv valkretsar gäller motsättningarna just kriget mot Iran.
Det blir därmed allt svårare för Trump att förklara varför USA ska föra ett krig i Mellanöstern om han nu samtidigt fortsatt vill ha makten i Vita huset.
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