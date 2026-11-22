De 97 404 aktierna, värda omkring 25 miljoner dollar, gick till Bezos Earth Fund. Fonden har anmält till SEC att den planerar att sälja dem, rapporterar Fortune. Bezos har ägt aktierna sedan den 5 juli 1994, när han registrerade bolaget som senare blev Amazon.

Bezos startade fonden 2020 med löftet att dela ut 10 miljarder dollar till klimat och natur senast 2030. I slutet av september hade den delat ut 2,4 miljarder dollar. Kvar finns 7,6 miljarder dollar, omkring 77 miljarder kronor, och enligt Fortune måste fonden därför dela ut i snitt 1,8 miljarder dollar om året under drygt fyra år. I den takten räcker novembergåvan på 25 miljoner dollar till ungefär fem dagars utdelning.

Jeff Bezos lovade 10 miljarder dollar till miljön 2020 – men har långt kvar för att upprätthålla sitt löft. Foto: TT

Ligger efter sitt löfte

Under hela 2025 delade fonden ut 183 miljoner dollar. När Bloomberg granskade eftersläpningen i maj hade den redan delat ut minst 400 miljoner dollar i år, mer än dubbelt så mycket som hela förra året men långt under den takt som löftet kräver. Fonden sa då till Bloomberg att den stod fast vid målet.

Den 19 november berättade fonden för Fortune att den delar ut mer än 100 miljoner dollar fördelat på 15 nya anslag för att skydda Amazonas regnskog, ett av de största belopp fonden har beviljat.

”Under de senaste fem åren har vi lärt oss mycket om vad som fungerar och var filantropin kan göra mest nytta”, säger Cristián Samper, chef för fondens naturprogram, till Fortune. ”Bränder är till exempel en av de främsta orsakerna till avskogning. Att upptäcka bränder tidigt gör stor skillnad för att begränsa skadorna, och därför har vi gett mer pengar för att snabba på det arbetet.”

”Att undvika en tippunkt kräver uthålliga insatser från många olika aktörer, och därför är inget enskilt anslag lösningen”, säger han.

Enligt Forbes äger Bezos efter novembergåvorna fortfarande mer än 878 miljoner Amazon-aktier direkt, värda 226,4 miljarder dollar. Det som återstår av löftet motsvarar ungefär 3,4 procent av det innehavet. I augusti sålde han 15 miljoner aktier ur det för nästan 40 miljarder kronor, en summa som motsvarar ungefär hälften av vad fonden har kvar att dela ut.