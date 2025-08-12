Dagens PS
Spanien på kollisionskurs med USA

Spanien i stark opposition mot USA
Oppositionen kräver hans avgång, men Spaniens premiärminister Pedro Sanchez säger att han i stället tänker kandidera för omval 2027. (Foto: Bernat Armangue/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Nej till amerikanska flygplan, nej till 5 procent till försvaret men ja till Kina. Spanien är på kollisionskurs med USA.

Den spanska regeringen profilerar sig starkt genom att distansera sig från USA och Donald Trumps regim.

Nyligen avstod Spanien från möjligheten att köpa amerikanska stridsflygplan och har samtidigt ställt sig negativt till att lägga 5 procent av BNP i försvarsutgifter.

När landet dessutom söker närmare ekonomiska band med Kina är den amerikanska ilskan påtaglig.

Donald Trump har redan hotat Spanien med ett tufft handelsavtal, men Spanien seglar vidare under det gemensamma avtal EU och USA är överens om ramarna för.

”Spanien är ett intressant fall i Europa eftersom det egentligen är det enda landet som öppet motsätter sig Trump, medan alla bara försöker hålla huvudet nere”, säger Federico Santi, senioranalytiker med fokus på södra Europa på Eurasia Group, hos CNBC.

Vill profilera sig

Spanien har, menar Santi, en ”tydlig svaghet” i sin regering, en vänsterregering som är en minoritetskoalition.

Premiärminister Pedro Sanchez har uppmanats att avgå av oppositionen men har i stället förklarat att han kandiderar för omval 2027.

Som Federico Santi ser det är ett fokus på utrikespolitiska frågor och försvar ämnen som skulle kunna hjälpa Sanchez att slippa uppmärksamhet kring inhemska problem.

“Spanien har i stort sett kommit undan med sin ganska frispråkiga kritik av Trump av två huvudskäl. För det första är landet en del av EU, så till skillnad från Sydafrika eller Brasilien som mötte en mycket direkt motreaktion från Trump i form av högre tullar, är de något skyddade från det”, menar Santi.

Hej till publiken? Spaniens Pedro Sanchez tvåa från höger, här tillsammans med Uruguays, Brasiliens, Chiles och Colombias presidenter. (Foto: Esteban Felix/AP-TT)
”Trump inte så bekymrad”

”Och den andra punkten som jag tror gynnar Sanchez är att Trump helt enkelt inte verkar vara så bekymrad eller medveten om Spanien som land. Jag menar, han är medveten om det, men det finns inte riktigt på hans radar”, tillägger han.

Donald Trump har förklarat att det är ”fruktansvärt” att Spanien inte accepterar Natos mål att 5 procent av BNP ska gå till försvaret 2035.

Vid Natos toppmöte i Nederländerna i juni sade Trump att den spanska ekonomin ”skulle kunna blåsas ur helt om något dåligt skulle hända”.

Han hotade även Spanien med att få betala ”dubbelt så mycket” för sin handel med USA och kritiserade landet för att åka snålskjuts på andra.

Spanien är ”pro-europeiskt”

”Den dominerande politiska kulturen i Spanien är mycket mer pro-europeisk än atlantisk. Även när det gäller Ukraina, som Spanien starkt stöder, ligger Spaniens huvudfokus på dess EU-medlemskapsansökan och mottagandet av flyktingar, inte på dess NATO-medlemskap eller vapenleveranser”, säger Ignacio Molina vid tankesmedjan Elcano Royal Institute i Madrid, hos CNBC.

Molina påpekar att relationerna mellan Spanien och USA kompliceras ytterligare av att den spanska regeringen är den ”mest ideologiskt vänsterlutande” i hela Europa, enligt honom.

”Det finns en inrikespolitisk frestelse att distansera sig från Trump, som är extremt impopulär i Spanien”, menar Molina.

Samtidigt ser Kristina Kausch, aktiv vid German Marshall Fund of the US, att Spanien och Sanchez ger röst åt farhågor som finns på andra håll.

”Spanien ger röst åt farhågor som också delas, i större eller mindre grad, av andra EU- eller Nato-allierade. Det visar ledarskap, men det är också en stor chansning som kan slå tillbaka mot Sanchez personligen, mot Spanien och mot Europa”, konstaterar hon.

