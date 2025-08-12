Spanien på kollisionskurs med USA

Den spanska regeringen profilerar sig starkt genom att distansera sig från USA och Donald Trumps regim.

Nyligen avstod Spanien från möjligheten att köpa amerikanska stridsflygplan och har samtidigt ställt sig negativt till att lägga 5 procent av BNP i försvarsutgifter.

När landet dessutom söker närmare ekonomiska band med Kina är den amerikanska ilskan påtaglig.

Donald Trump har redan hotat Spanien med ett tufft handelsavtal, men Spanien seglar vidare under det gemensamma avtal EU och USA är överens om ramarna för.

”Spanien är ett intressant fall i Europa eftersom det egentligen är det enda landet som öppet motsätter sig Trump, medan alla bara försöker hålla huvudet nere”, säger Federico Santi, senioranalytiker med fokus på södra Europa på Eurasia Group, hos CNBC.

Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet. Dagens PS

Vill profilera sig

Spanien har, menar Santi, en ”tydlig svaghet” i sin regering, en vänsterregering som är en minoritetskoalition.

Premiärminister Pedro Sanchez har uppmanats att avgå av oppositionen men har i stället förklarat att han kandiderar för omval 2027.

ANNONS

Som Federico Santi ser det är ett fokus på utrikespolitiska frågor och försvar ämnen som skulle kunna hjälpa Sanchez att slippa uppmärksamhet kring inhemska problem.

“Spanien har i stort sett kommit undan med sin ganska frispråkiga kritik av Trump av två huvudskäl. För det första är landet en del av EU, så till skillnad från Sydafrika eller Brasilien som mötte en mycket direkt motreaktion från Trump i form av högre tullar, är de något skyddade från det”, menar Santi.

Strejkkaos hotar semestern – svenska resenärer fastnar i Spanien. Dagens PS