Det innebär dock ett säkerhetshot för EU, menar en rad länder som ser problem med bland annat ryska spioner.

Det vill nu en rad europeiska länder ändra på.

Lettland vill stänga gränserna helt

Lettland vill att EU stänger sina gränser helt för samtliga ryska medborgare, där inga turister ens ska få besöka unionen, enligt Business AM.

Estland kommer vidare att stänga sina vägövergångar till Ryssland från den 1 december, som ett sätt att förhindra fler ryska sabotageförsök. Till en början kommer gränsstängningen att pågå under sex månader, enligt Reuters.

Danmark kräver hårdare regler

Danmark och Sverige är inne på samma bana som Baltikum.

Danmark vill att EU inför hårdare regler för ryska medborgare som reser till Europa.

Enligt ABC Nyheter har det danska utrikesdepartementet nu bekräftat att landet kräver skärpta regler i samtliga 29 Schengenländer.

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Sverige vill stoppa ryska turister

Just nu pågår arbetet i Bryssel med att slutföra planerna kring skärpta viseringsregler för de hundratusentals ryssar som fortfarande årligen besöker länder inom EU som turister.

Under sommaren gick Sverige samman med andra länder, som Danmark och Lettland, för att göra det svårare för ryssar att resa runt inom EU.

Sverige vill vidare att samma hårda regler ska gälla i hela EU, så att ryska turister inte kan ta sig in via länder med mindre strikta regler.

”Det här är en viktig principfråga, men också en fråga om europeisk säkerhet”, uppgav migrationsminister Johan Forssell enligt regeringens pressmeddelande.

”Ryska medborgare, säkerhetshot och personer med kopplingar till regimen ska inte kunna åka på turistresor till Europa och njuta av den frihet som Ukrainas folk riskerar livet för att försvara.”

Nya EU-regler kan införas 2027

Redan måndagen den 23 november ska Danmark presentera sina nya krav för EU:s ambassadörer i Bryssel.

Enligt EU-kommissionen planeras därefter en större förändring av visumreglerna i början av 2027.

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Det kan innebära att ryssar får ännu svårare att resa till Europa. Nya turistvisum kan stoppas, vissa ryska pass kan nekas och gränskontrollerna kan skärpas.

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