Lön och boende under utbildningen. Jobb efter den. När försvaret utbildar egna ingenjörer söker nästan fem gånger än det finns plats för.
Försvaret populärt: Hit söker fem gånger fler än det finns plats för
Nu har första omgången av de skräddarsydda utbildningar som Försvarsmakten genomför tillsammans med tre högskolor.
Satsningen kallas Stofu, en förkortning för ”Särskild teknisk officersutbildning”.
Den innebär att man utbildar sig till såväl ingenjör som officer och det visar sig vara populärt.
Populär utbildning
140 sökande kan räknas in när ansökningsperioden gått ut och av dem kommer cirka 30 att beredas plats på utbildningen.
Försvarsmakten har tidigare rekryterat färdigutbildade ingenjörer, som sedan fått en officersutbildning i efter hand.
Dessutom har man en egen utbildning till teknisk officer, men mest inriktad mot vapensystem.
Den nya utbildningen ska ge bredare tekniska kunskaper till försvaret, är tanken.
Måste klara dubbla krav
Om man vill in på utbildningen? Då gäller att man klarar dubbla krav. Man måste bli antagen både av Försvarsmakten och fylla de krav som krävs för den specifika utbildningen på högskola.
Väl genom nålsögat får de blivande tekniska officerarna under utbildningen en mindre lön och betalt boende.
Efter utbildningen väntar jobb inom försvaret med ungefär samma ingångslön som ”vanliga” högskoleingenjörer har, en lön i nivå med övriga officerare som börjar jobba inom försvaret.
Framtidens krigföring styr
Försvaret ser många fördelar med den nya utbildningen, men det som framför allt driver fram den är naturligtvis den allt mer tekniska krigföring vi ser som driver behovet av den.
Ukrainakriget har snabbt kommit att handla mer om AI, data, 3D-printade drönare och långdistansdrönare än om soldater med kängor på fötterna.
Där ska samarbetet med högskolan i Blekinge, Luleå tekniska universitet och Chalmers bidra till att ge Sverige lösningar för framtida försvar.